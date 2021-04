Copa Libertadores: Boca se impuso 2 a 0 ante Santos y se afianza como líder de su grupo

No fue un partido que llene los ojos. Ni tampoco un rendimiento especialmente alto de Boca, que viene en levantada. Sin embargo, despachó a un rival complejo y quedó muy bien perfilado en un grupo que de antemano parecía complejo.

El Xeneize le ganó 2 a 0 Santos en La Bombonera con goles de Carlos Tévez y Sebastián Villa casi sin sufrir sobresaltos defensivos. Como era esperable, el Peixe se hizo cargo de la pelota y Boca se decidió a esperar para salir con espacios para Villa o Cristian Pavón. Pero el conjunto brasileño, a diferencia de otros clubes a los que Boca le cedió la pelota, la manejó bien.

Se desplegó en ataque con muchos hombres y además presionó mucho para evitar todo lo posible un contraataque. Y durante los primeros 40 minutos lo consiguió casi a la perfección.

A los 16 minutos, el partido tuvo su polémica. Marcos Leonardo le giró tras un lateral a Lisandro López y el defensor, desde atrás, le dio un puntazo en el talón. El contacto fue evidente pero es difícil determinar si resultó suficiente como para hacer caer al delantero de Santos. De todos modos, el árbitro Jesús Valenzuela casi siempre se inclinó por la opción localista.

El equipo visitante fue superior, pero no profundo, por lo que el primer tiempo pasó sin demasiadas oportunidades. Recién sobre el final, a los 42, el equipo argentino se arrimó. Un pase muy largo derivó en Pavón quien completamente solo se las arregló para enganchar hacia adentro y luego hacia afuera sin ninguna opción de pase, hasta que remató como pudo, un poco al medio.

El equipo de Miguel Ángel Russo encontró la ventaja muy rápido en el segundo tiempo. A los 2 minutos, tras un córner, López peinó en el primer palo y Tévez, por detrás de todos, la empujó ante Joao Paulo que terminó adentro de su propio arco.

Santos siguió con la posesión poco productiva en ataque y Boca se refugió aún más. Pero aparecieron los espacios a la espalda de la defensa del equipo brasileño. A los 23 del segundo tiempo Alan Varela le quitó la pelota a Marinho y jugó rápido para Tévez. El 10 esperó hasta que apareció Villa a toda velocidad para cortar e irse hacia el arco para convertir el segundo.

Boca no brilló ni mucho menos. De hecho, cuesta mucho encontrarle una acción riesgosa que no haya terminado en gol. Sin embargo, además del resultado, puede llevarse la certeza de que el mediocampo de los juveniles es el mejor que tiene a disposición. Además, quedó como puntero del Grupo C, al menos hasta que juegue Barcelona, que será su próximo rival en Guayaquil el martes que viene.