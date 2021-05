Copa Libertadores: Boca recibe a Barcelona, el líder del Grupo C

Boca enfrenta a un líder inesperado. Barcelona de Guayaquil es una de las grandes sorpresas de la Copa, y si bien su nivel de juego no es arrollador ni descollante, ganó tres de los cuatro partidos que jugó hasta el momento y por eso es puntero del Grupo C.

El Xeneize y el conjunto ecuatoriano se enfrentan en La Bombonera en un duelo clave, aunque el triunfo de The Strongest a Santos le bajó cierta tensión al duelo. Si el Peixe conseguía ganarle al conjunto boliviano en la altura de La Paz, a Boca se le hubiese generado una obligación complicada.

Pero, dado que perdió, el conjunto argentino afronta un duelo importante pero no tan determinante. Con solo un empate quedará como único escolta del Grupo C y definirá la última fecha como local ante The Strongest, que no consiguió un solo punto en condición de visitante.

Si gana, también quedará como segundo, salvo que consiga un triunfo por tres o más goles. Al mismo tiempo, el domingo el conjunto de La Ribera tiene un partido muy importante ante Racing por la semifinal de la Copa de la Liga, por lo que, tal como sucedió en Guayaquil, presentará varias modificaciones. Varios futbolistas que no jugaron el último fin de semana o que ingresaron unos minutos desde el banco, serán titulares.

Esteban Andrada, que vuelve tras superar el COVID-19, Nicolás Capaldo, Lisandro López, Emmanuel Más, Jorman Campuzano, Edwin Cardona y Franco Soldano serán titulares. Varios hombres que han sido importantes en la consideración del entrenador tendrán su descanso, aunque eso no les asegura un lugar el fin de semana.

No serán de la partida Agustin Rossi, Julio Buffarini, Marcos Rojo, Frank Fabra, Agustín Almendra y Carlos Tévez, el único que sin dudas jugará ante la Academia. El conjunto ecuatoriano viene de su primera caída en la Copa, la semana pasada en Bolivia contra The Strongest. Incluyó a todos los titulares, aunque puso una formación un poco más cautelosa de la que suele colocar y de todos modos cayó.

Un detalle a tener en cuenta, es que a Barcelona le hace falta solamente obtener un punto en su visita a La Bombonera para clasificarse a la próxima etapa, por lo que puede jugar con el resultado.