Copa Libertadores: Boca cumplió, le ganó 3 a 0 a The Strongest y pasó a los octavos de final

Con el correr de los minutos, quedó claro que The Strongest no era rival para Boca. Sin embargo, el conjunto argentino, de entrada, no dejó lugar a ningún tipo de dudas y selló su clasificación. El Xeneize se impuso con facilidad por 3 a 0 con goles de Agustín Almendra, Sebastián Villa y Gabriel Valverde en contra. Con el triunfo avanzó a los octavos de final, aunque en segunda colocación.

Boca fue bastante más que su débil rival. Pero, además tuvo la ventaja de abrir el partido rápido, lo cual favoreció a no entrar en ningún tipo de nerviosismo. A los 2 minutos, a partir de una pelota que había quedado suelta y sin dueño, Almendra sacó un misil de afuera del área y tras un rebote en el travesaño convirtió el primero.

Tras eso, el equipo de Miguel Ángel Russo se asentó en la cancha y dominó pelota y terreno a placer aunque sin hacer un uso demasiado brillante de ninguno de los dos. Entre Carlos Tévez, Edwin Cardona y el propio Almendra se hicieron cargo del juego del equipo, sin demasiada oposición por parte de los volantes rivales.

De todos modos, le costó ser punzante. Especialmente a partir de la salida de Almendra que tras una lesión muscular fue reemplazado por Jorman Campuzano, jugador de características más defensivas. Incluso, en ese tramo de partido, The Strongest tuvo su única aproximación clara.

A los 34 consiguió descontar tras una pelota parada, pero el tanto fue anulado por un offside milimétrico. A pesar de ello, en todo momento reinó la sensación de que si el conjunto de La Ribera aceleraba, liquidaba la historia.

Y, a los 43 lo consiguió. Los tres colombianos se combinaron: Cardona le puso un gran pase profundo a Frank Fabra que controló muy bien y asistió a Sebastián Villa, quien concretó el segundo tanto.

Ya en el segundo tiempo, con un trámite carente de sentido, Boca volvió a incrementar el marcador sin despeinarse. A los 11, Sebastián Villa desbordó con toda facilidad por derecha, tiró el centro y Gabriel Valverde, que quiso rechazar, convirtió contra su propia valla.

El Xeneize pudo hacer varios goles más, pero decidió guardar energías para la semifinal de la Copa de la Liga en la que debe enfrentar a Racing. A partir del ingreso de los cambios, que se dieron casi todos juntos, cedió la pelota y se desconectó un poco del juego. De todos modos, el equipo visitante no pudo generar prácticamente nada. Se quedó en una circulación intrascendente en la mitad de la cancha.

En Ecuador, en el otro partido que definía la suerte del grupo, Barcelona le ganó muy bien al Santos por 3 a 1. En consecuencia, el conjunto de Guayaquil consiguió dar la gran sorpresa de esta etapa de la Copa Libertadores y clasificarse en el primer lugar. Boca, con el triunfo, consiguió pasar a los octavos de final pero en la segunda colocación.