Copa América: Argentina enfrenta a Paraguay en busca de un triunfo que lo meta en cuartos de final

La victoria frente a Uruguay le dejó a la Argentina una tranquilidad grande desde lo numérico y un rendimiento que puede ser la base de un despegue. Por la tercera fecha de la Copa América, en busca de un triunfo que le asegure un lugar en los cuartos de final, el conjunto nacional enfrenta a Paraguay, el equipo de Eduardo Berizzo, que ganó el único partido que disputó.

La tranquilidad de avanzar de ronda a falta de dos fechas para el final de la fase de grupos sería clave para el conjunto de Lionel Scaloni. Si bien quedan dos jornadas antes de los cuartos de final, dado que son cinco equipos por grupo, en una de ellas, la cuarta, el equipo argentino quedará libre.

En el duelo con Paraguay, a pesar de ser importante, el entrenador le dará descanso a varios jugadores que considera fundamentales y que físicamente no están en condiciones óptimas. Hay certezas respecto de quienes saldrán aunque no tantas respectos de sus reemplazantes.

De la mitad hacia arriba, el conjunto nacional no tendrá a Giovani Lo Celso, quien sufrió un traumatismo en el empeine y tobillo, Nicolás González, quien tuvo un año tumultuoso de lesiones descansará y en la delantera no estará Lautaro Martínez.

En el medio, hay un par de opciones. La primera de ellas es que juegue Exequiel Palacios, quien suele entrar por Lo Celso en los segundos tiempos. Pero, la otra alternativa es que Leandro Paredes, que descansó en el encuentro anterior, reaparezca en el equipo más adelantado y no como volante de contención.

En el ataque, por izquierda, quien tiene más chances de jugar es Ángel Di María, de alta consideración en el cuerpo técnico, aunque hay una mínima posibilidad de que se implemente una línea de cinco defensores, Marcos Acuña se adelante unos metros, y Nicolás Tagliafico juegue como tercer central.

Siempre en ofensiva, Sergio “Kun” Agüero tendrá una nueva oportunidad de ser titular en la selección. La otra duda pasa nuevamente por el lateral derecho. Si bien la imagen que dejó frente a Uruguay Nahuel Molina Lucero fue positiva, la compulsa con Gonzalo Montiel es muy pareja y cabe la posibilidad de que tenga su oportunidad el hombre de River.

Paraguay arrancó con el pie derecho en la primera fecha, en la que luego de arrancar en desventaja le ganó 3 a 1 a Bolivia. En la segunda fecha no tuvo compromisos y ahora presentará dos modificaciones tendientes a cuidar un poco más la parte defensiva.

En el lateral derecho jugará el hombre de River, Robert Rojas, que suele desempeñarse como central, en lugar de Alberto Espínola. Además, ingresará en la mitad de la cancha el argentino nacionalizado Gastón Giménez, en lugar del delantero de Argentinos Juniors, Gabriel Ávalos. El volante ex Almirante Brown y Vélez intentará darle más equilibrio al equipo hacia atrás y en la delantera quedarán tres jugadores veloces y de cuidado como Alejandro “Kaku” Romero Gamarra, ex Huracán, Ángel Romero, de San Lorenzo y Miguel Almirón, ex Lanús.

En el ciclo de Scaloni, Argentina y Paraguay se enfrentaron dos veces y siempre el resultado fue el mismo: empate 1 a 1. Además, en las dos ocasiones arrancó arriba el conjunto guaraní.

El primer encuentro fue por la segunda fecha de la Copa América 2019 y con el encuentro igualado, Franco Armani le tapó un penal a Derlis González. El segundo fue por las Eliminatorias, en noviembre del año pasado y fue el partido de la recordada fractura de apófisis de Palacios, tras un rodillazo violento de Ángel Romero.