Copa América: Argentina afronta un duro choque ante Colombia en busca de volver a estar en una final

Polémicas a un lado, el gran candidato de la Copa América, Brasil, ya se encuentra en la final. Sin embargo, y más allá de la ilusión que pueda reinar respecto de tomarse revancha de la eliminación del 2019, la Selección Argentina no puede pensar más allá del partido de este martes por la noche.

El equipo nacional enfrenta a un rival complejo como Colombia, en busca de volver a jugar un partido decisivo. Por el nivel que ha mostrado en el último encuentro, por el rendimiento no tan alto de otras selecciones y fundamentalmente por las actuaciones destacadas de algunos de sus jugadores en particular, la ilusión Argentina de obtener un título tiene un sustento mucho mayor que en los últimos grandes torneos que disputó.

Hay argumentos bastante más sólidos para esperar buenos resultados que en el Mundial 2018 o en la Copa América 2019. De todos modos, para eso, el equipo de Lionel Scaloni deberá dar la talla en un encuentro de muchísima exigencia: el de este martes ante Colombia. A pesar de que para muchos todavía hay puestos que no tienen un dueño definido, el entrenador tiene una sola duda para este choque decisivo y es en el lateral izquierdo.

El antecedente del partido hecho por Juan Cuadrado, quien será titular esta noche, en el partido de Eliminatorias de hace un mes, genera interrogantes en la defensa. Si bien hasta ahora han rotado Marcos Acuña y Nicolás Tagliafico, el primero parece haber sido bastante más útil al equipo con su estilo de juego.

Sin embargo, dado que su fuerte no es la marca y sufrió al jugador de la Juventus la última vez que lo enfrentó, el lateral del Ajax ingresa en la consideración. En otros sectores de la cancha donde podía haber especulaciones, realmente no hay dudas. Germán Pezzella volverá a ser titular dado que Cristian “Cuti” Romero no se encuentra en condiciones físicas de jugar este encuentro.

Y, en la mitad de la cancha, a pesar de las buenas actuaciones de Guido Rodríguez, Scaloni va a ubicar a uno de los jugadores por los que más ha apostado en toda su gestión: Leandro Paredes.

Por el lado de Colombia, la única modificación respecto del encuentro en el que se clasificó por penales ante Uruguay será el regreso de Cuadrado tras cumplir con una fecha de suspensión. Sin embargo, su retorno significa un cambio importante.

En los cuartos de final, el entrenador Reinaldo Rueda incluyó a tres delanteros, Duván Zapata, Luis Muriel y Rafael Santos Borré, aunque este último ocupó durante casi todo el partido la posición de volante por la derecha. A pesar de ello, para que ingrese el mediocampista de la Juventus saldrá Muriel y el ex jugador de River pasará a ocupar una posición unos metros más arriba.

La disciplina táctica del flamante futbolista del Eintracht Frankfurt lo hace indispensable para enfrentar a un equipo de la jerarquía del conjunto argentino. Ambos equipos conocen a sus potenciales rivales en el próximo encuentro, cualquiera sea el resultado del partido. Aunque, por supuesto, el incentivo de disputar el encuentro por el tercer puesto el próximo viernes es muy menor respecto a la ilusión de estar en la final del sábado en el Maracaná.