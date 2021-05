Conflicto en medio oriente: Israel elabora un plan para atacar por tierra a Gaza

Mientras el conflicto se agudiza minuto a minuto, ahora el ejército de Israel está redactando un plan para una posible operación terrestre en Gaza, mientras sigue adelante con una feroz ofensiva aérea en el enclave y mientras Hamas, el grupo militante que dirige Gaza, dispara ráfagas de cohetes hacia las profundidades de Israel.

Mientras tanto, los ataques racistas han continuado propagándose por Israel en el peor caos árabe-judío durante años. Durante la noche del miércoles, un grupo de personas judías de extrema derecha tomaron las calles de todo el país en busca de árabes, mientras que hubo informes de intentos de tiroteo cuando los ciudadanos palestinos de Israel se enfrentaron con la policía.

British Airways se unió a varias aerolíneas estadounidenses para suspender los vuelos al aeropuerto Ben Gurion en las afueras de Tel Aviv. “La seguridad y protección de nuestros colegas y clientes es siempre nuestra principal prioridad, y continuamos monitoreando la situación de cerca”, dijo BA.

Otros vuelos a Israel fueron cancelados o desviados a un aeropuerto cerca de Eilat en el sur del país. Parecía ser la primera vez que Israel había utilizado a Ramon como alternativa a Ben Gurion debido a un conflicto.

Los planes del ataque terrestre, que se encuentran en sus etapas iníciales y no han sido aprobados, serían presentados en las próximas horas a los jefes militares, quienes considerarían si los deben presentar al gobierno de Israel, dijo un portavoz del ejército.

Los planes para intensificar la operación se produjeron cuando el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo a sus colegas del gabinete que el país había rechazado una propuesta de Hamas para un alto el fuego.

La oferta de una tregua se hizo el miércoles a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que citó a un alto funcionario de Hamas diciendo que el grupo islamista estaba listo para detener los ataques sobre una "base mutua", informó Ynetnews.

El jueves temprano, miles de israelíes ingresaron en refugios después de que sonaran sirenas de advertencia en Tel Aviv, la capital económica en el centro del país, y también, por primera vez desde que los disturbios se intensificaron esta semana, en el valle de Jezreel en el norte. No hubo noticias inmediatas de víctimas de la salva antes del amanecer, y los informes posteriores sugirieron que las sirenas en el norte eran falsas alarmas.

El ejército israelí ha llevado a cabo cientos de ataques aéreos en Gaza desde el lunes, matando a cuatro altos comandantes de Hamas y una docena más de operativos de Hamas. Dos edificios de gran altura que contienen apartamentos y oficinas en la ciudad de Gaza fueron atacados.

Se han lanzado más de 1.500 cohetes desde Gaza, según el ejército israelí. Más de 80 palestinos han sido asesinados, incluidos 17 niños, según el Ministerio de Salud de Gaza. Siete personas murieron en Israel, dijeron funcionarios médicos, incluido un niño de cinco años muerto por metralla el miércoles en la ciudad fronteriza de Sderot.

A medida que la crisis continuaba empeorando, la corporación energética estadounidense Chevron dijo que había cerrado la plataforma de gas natural Tamar frente a la costa israelí como medida de precaución. Israel dijo que se seguirán satisfaciendo sus necesidades energéticas.

Mientras se prolongaba el conflicto, Israel parecía estar a punto de perder el control de sus ciudades mixtas. Netanyahu ha pedido a judíos y árabes que cesen los ataques entre ellos. "No me importa que tu sangre esté hirviendo. No puedes tomar la ley en tus manos”, dijo.

Sin embargo, Netanyahu se comprometió anteriormente a restaurar el orden "con mano de hierro si es necesario", y su ministro de seguridad pública, Amir Ohana, parece alentar la violencia de las personas. Biden no explicó las razones de su optimismo. La oficina de Netanyahu dijo que le dijo al presidente de Estados Unidos que Israel "continuará actuando para atacar las capacidades militares de Hamas y los otros grupos terroristas activos en la Franja de Gaza".

En medio de informes de que los mediadores egipcios estaban intentando negociar un acuerdo para poner fin a los combates, Benny Gantz, el ministro de defensa israelí, dijo: “Israel no se está preparando para un alto el fuego. Actualmente no hay una fecha de finalización para la operación. Solo cuando logremos un silencio total podremos hablar de calma”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Tony Blinken, condenó los ataques con cohetes durante una llamada con el presidente palestino, Mahmoud Abbas, el miércoles y enfatizó la necesidad de reducir las tensiones, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos. Abbas es un rival de Hamas cuya autoridad se limita a la Cisjordania ocupada por Israel.

Hady Amr, el subsecretario de Estado adjunto de los Estados Unidos para asuntos israelíes y palestinos, viajará a la región de inmediato para reunirse con los líderes israelíes y palestinos. En las próximas semanas se hará una nominación para el puesto vacío de embajador de Estados Unidos en Israel, dijo la Casa Blanca.