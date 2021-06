Confirmado: el Supremo Tribunal de Brasil autorizó que se haga la Copa América

Pese a que se esperaba un veredicto recién para las 00 del viernes, el Supremo Tribunal de Brasil ya tiene una decisión tomada. Es que seis de los jueces que entendían en la cuestión ya han manifestado su aprobación y el máximo escalafón de la justicia del vecino país está compuesto por once miembros, por lo que ya no ha manera de revertir la decisión. La Copa América, tras un sinfín de idas y vueltas, cambio de sedes, resistencia por parte de sectores populares y hasta de algunas delegaciones de futbolistas y entrenadores se hará y se llevará a cabo en Brasil, tal como en 2019 y como pretendía el presidente Jair Bolsonaro. Lo particular es que la competencia haya estado en jaque hasta este jueves dado que el primer partido es el domingo. Los locales abrirán la Copa contra Venezuela a las 18 en el Estadio Nacional de Brasilia, mientras que la Selección Argentina debutará ante Chile el lunes, en el mismo horario, pero en el Estadio Olímpico Nilton Santos de Rio de Janeiro.