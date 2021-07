Confesión hot de Ale Maglietti: "me gusta mirar lo que hacen otros en su intimidad"

Colomnista de espectáculos en Buen Día Continental y panelista en Bendita TV, la despampanante rubia Alejandra Maglietti, contestó pregunta de los sus fans y sin esquivar ninguna, brindó confesiones muy hoy.

Cuando le preguntaron que superpoder le gustaría tener, dijo que: “Ser invisible porque, un poquito, me gusta mirar lo que hacen los otros en la intimidad”.

Ale, se autoproclamó además la favorita de Beto Casella: “Por eso Edith Hermida y Any Ventura me odian, porque me tienen celos”. Además dijo que le gustaría poder leer la mente, seguramente con el mismo fin que desea la invisibilidad.