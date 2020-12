Cómo funcionarán los servicios en Año Nuevo

Tanto para el 31 de diciembre como para el 1° de enero, los servicios públicos funcionarán con horarios especiales en la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, los bancos permanecerán cerrados, los hospitales trabajarán con guardias y los colectivos, subtes y trenes tendrán itinerarios distintos.

En el caso del subte y el Premetro, este jueves 31 circulará de 6 a 21, según los horarios dispuestos durante el servicio especial por el protocolo de prevención del coronavirus.

Sin embargo, el 1° de enero de 2021 el horario será el de los domingos y feriados, que es de 8 a 21 en ambos casos. Las formaciones sólo se detendrán en las cabeceras, en las estaciones donde se realizan combinaciones, en estaciones de trasbordo, en aquellas cercanas a centros de atención esenciales para esta pandemia, como Facultad de Medicina (línea D) o Caseros (línea H) y próximas a entidades bancarias. Los pasajeros deben viajar sentados y con tapaboca.

Las líneas de ferrocarril Roca, Belgrano Sur, Mitre y Sarmiento, el jueves 31 funcionarán con el cronograma de los días sábados, y el viernes 1° de enero con el de domingos y feriados. El tren San Martín, en cambio, operará con horarios de domingo durante ambos días.

La mayoría de las líneas de colectivos respetarán el mismo criterio: frecuencia de sábado para el día 31 de diciembre y de domingo para el 1 de enero.

El sistema de ecobici estará disponible como complemento del transporte para hacer viajes cortos de menos de 5 km de distancia; con un tiempo de uso de 30 minutos máximo por viaje de lunes a domingo.

Por otro lado, el jueves 31 no habrá recolección de basura. "Se solicita no sacarla para que no se acumule en los contenedores. Reciclables: tanto el jueves 31 como el viernes 1 de enero no habrá recolección de reciclables. Se solicita guardarlos limpios y secos en las casas", pidieron desde el Gobierno porteño.

En cuanto al estacionamiento dentro de la Ciudad, estará permitido hacerlo sobre las avenidas y calles donde está prohibido estacionar los días hábiles de 7 a 21 horas.

Aún así, no estará permitido estacionar sobre avenidas o calles donde está prohibido estacionar las 24 horas. El estacionamiento medido no tendrá vigencia. En las rampas, veredas, ochavas, cocheras, paradas de colectivo, calles de convivencia, espacios reservados para personas con discapacidad, espacios reservados para clínicas y hospitales y cajones de carga y descarga, sigue rigiendo la prohibición durante las 24 horas.

Por otra parte, respecto a los centros de salud, as guardias de los hospitales, el SAME y las Unidades Febriles de Urgencia permanecerán en funcionamiento en la Ciudad de Buenos Aires durante los días 31 de diciembre y el 1 de enero.

En relación a los cementerios, se informó que las inhumaciones en Chacarita, Flores, Recoleta y el ingreso de los fallecidos al Crematorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se realizarán en el horario de 9 a 12 horas a destino el jueves 31, y a depósito el viernes 1 de enero.

De igual modo, las entidades bancarias no atenderán al público de forma presencial en sus sucursales el 31 de diciembre ni el 1°, por ser feriado. Los cajeros fueron recargados para extracciones de cara a los días sin actividad bancaria.