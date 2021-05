CNews, la cadena de noticias de la extrema derecha francesa que marcaría la agenda política

CNews, el canal de noticias con sede en París cuyos acalorados programas de entrevistas sobre el crimen y la inmigración ha llevado a los críticos a llamarlo "French Fox News", este mes alcanzó cifras récord de audiencia, lo que generó preocupaciones en la izquierda de que su enfoque en la ley y el orden y el La identidad podría impulsar a la extrema derecha Marine Le Pen en las elecciones presidenciales del próximo año.

El canal de noticia abierto, que forma parte del grupo Canal + propiedad del industrial francés Vincent Bolloré, ha más que duplicado su audiencia en los últimos dos años con su marca única de programas de debate de actualidad estridentes.

Los comentaristas de derecha conocidos critican sus puntos de vista con figuras políticas de todo el espectro y boletines de noticias que a menudo están encabezados por historias sobre el crimen y la inmigración.

La estrella del canal, que aparece todas las noches en el programa de debate Face à L'Info, que a veces alcanza su punto máximo con más de 1 millón de espectadores, es Eric Zemmour, ensayista, polemista y periodista del periódico Le Figaro al que las referencias históricas lo han etiquetado como el ideólogo de extrema derecha más famoso de Francia.

Las condenas penales de Zemmour por discurso de odio racial y religioso incluyen un fallo de 2010 después de que dijo que "la mayoría de los traficantes de drogas son negros y árabes" y en 2019 cuando comparó a los musulmanes en Francia con "colonizadores".

Pero eso no ha afectado su destacada carrera televisiva en varios canales y sus libros, que figuran en las listas de los más vendidos de no ficción. En la corte ha argumentado que no es un “provocador” sino un fiel observador de la realidad que se niega a la corrección política.

En marzo, el regulador de medios de Francia multó a CNews con 200.000 euros por difundir comentarios de Zemmour sobre los niños migrantes y el sistema de asilo, que consideró incitación al odio. Pero desde entonces, las cifras de audiencia han seguido aumentando para Zemmour y otros programas populares del canal entre semana.

Este mes, las cifras de audiencia diaria mostraron que, por primera vez, CNews superó a su principal rival, el canal de noticias BFMTV, para convertirse en el canal de noticias más importante de Francia en varios espacios entre semana.

Los observadores están divididos sobre si CNews está impulsando el enfoque político actual de Francia en el crimen, la inseguridad y la ley y el orden al presentar los temas en los primeros lugares de sus boletines, establecer la agenda para las elecciones presidenciales de 2022 o si refleja el cambio de larga data hacia la derecha del electorado francés.

Una encuesta de Ifop el mes pasado encontró que las cuestiones de seguridad y la lucha contra el terrorismo jugarían un papel más importante en las elecciones de los votantes franceses en las elecciones presidenciales del próximo año que el desempleo.

Las encuestas muestran que Emmanuel Macron probablemente se enfrentará nuevamente a Le Pen, de extrema derecha, en la segunda vuelta presidencial la próxima primavera.

Serge Nedjar, director general de CNews, dijo que no había comparación con el US Fox News de Rupert Murdoch, que apoyaba a Donald Trump: "No estamos afiliados a ningún partido, ni a ningún político, y estamos a años luz de eso". CNews simplemente abordó temas de noticias, dijo, como el crimen y la inseguridad, que eran de interés para los televidentes franceses pero que tenían poco tiempo de transmisión en otros canales.

Cuando el canal cambió su nombre hace cuatro años, eligió deliberadamente menos boletines de noticias, dando más tiempo de transmisión a "lo que los franceses querían: explicadores, discusiones, puntos de vista y opiniones", agregó. “Presentamos todos los temas, incluso los que se consideran más inflamables”, dijo Nedjar.

“Hablamos de inseguridad, inmigración, identidad, son temas que durante mucho, mucho tiempo fueron clasificados como temas de extrema derecha. Pero hoy estos temas son los que interesan al 80% de los franceses. Así que presentamos todos los temas e invitamos a todos al estudio".

Nedjar dijo que una encuesta reciente de la CSA para el canal encontró que el 27% de sus espectadores se identificaron con la izquierda, el 9% con el centro y el 24% con la derecha, incluido el 9% que se identificó con el partido de extrema derecha Rassemblement National de Le Pen.

Un total del 40% de los espectadores no se identificó con una fiesta o no lo dijo. "Cuando nuestros competidores dicen que somos un canal de extrema derecha, esa es la cifra que damos para demostrar que no somos en absoluto un canal de extrema derecha", dijo Nedjar.

El sistema francés de regulación de la televisión significa que todos los canales, incluido CNews, deben otorgar el mismo tiempo de emisión en los estudios a figuras de diferentes partidos políticos en períodos electorales. Pero esas reglas de neutralidad no se aplican a los muchos expertos y comentaristas que están alrededor de la mesa.

Los expertos que aparecen en CNews a menudo afirman ofrecer más "franqueza" de lo que menosprecian como liberales lanosos y políticamente correctos en otros medios franceses.

Julien Odoul, quien lidera la campaña electoral regional para el partido de Le Pen en Borgoña-Franco Condado y aparece con frecuencia en CNews y otros canales, dijo: “CNews es uno de los pocos medios que habla sobre la vida real ... mostrando lo que ven los franceses todos los días: sus dificultades, la inseguridad, el peligro de la inmigración. CNews habla de temas delicados: disturbios urbanos, ataques a la policía y ataques relacionados con la inmigración. Su mérito es abordar esos temas e incluir todas las sensibilidades políticas en el debate ”.

Benoît Hamon, el ex candidato presidencial socialista, dijo en la radio francesa esta semana que CNews tenía "una línea que era ultraconservadora, discriminatoria, islamófoba y, a menudo, racista", y agregó que no etiquetaría a todos los periodistas de CNews de esa manera, pero había un problema con el "tono" del canal.

Michaël Zoltobroda, corresponsal de medios de Le Parisien, dijo que era la primera vez en Francia que un canal de televisión prioriza tan abiertamente los problemas y comentaristas de la derecha. “Su línea editorial es inmigración, violencia, drogas e Islam. Ellos encabezan sus boletines de noticias con ese tipo de tema y luego lo desarrollan en el transcurso de un debate de estudio ".

Jacques Walter, profesor de ciencias de la información en la Universidad de Lorena, dijo que Francia se encontraba en un "período histórico en el que los temas del peligro, la violencia y el declive están aumentando" y el papel de los canales de noticias de televisión fue "matizado", tanto como reflejo de la sociedad y contribuyendo a “normalizar cierto tipo de debate”.