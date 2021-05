Cinthia Fernández dice que le ganó el juicio por alimentos a Defederico

La bailarina y panelista Cinthia Fernández, que estuvo casada con el jugador de fútbol Matías Defederico y fue denunciado reitradamente por la primera, por violar los acuerdos de alimentos y además ejercer violencia física contra ella y sus hijas, anunció que le "ganó" el juicio por alimentos a su ex.

"Hicieron firme la sentencia de la deuda que él tiene por la cuota de alimentos, así que ya salió a favor mío. Hace dos años estoy esperando que me pague, mantengo mi casa yo, él me pasa una parte muy mínima, que no fue lo que firmamos. La Justicia lo va a embargar. Él tiene bienes, yo podría ir por el auto, prohibirle la salida del país, pero jamás lo hice. Sí voy a ir por la casa que quiero que quede a nombre de mis hijas, que es donde yo vivo”, dijo enfervorizada.

En el programa Los Ángeles de la Mañana en el que trabaja, completó el panorama: “Yo presenté la deuda hasta noviembre, pero como siguió y cada vez me baja más la cuota en base a que supuestamente no puede pagar, voy a seguir. Dice que no tiene trabajo y es mentira, tiene un montón de ofertas, es una decisión de él que no haya querido jugar más al fútbol”, sentenció.