Cinthia Fernández desconsolada: su ex la amenaza con contarle a sus hijas cosas de su pasado

Cinthia Fernández tuvo un matrimonio prolongado con Matías Defederico, ex futbolista de Huracán. De esa unión, nacieron dos hijas que hoy, siguen en medio de un conflicto interminable, porque la separación se produjo hace ya cinco años.

La batalla sigue y ayer, Fernández contó en que tono se dan las discusiones: "tus hijas el día de mañana van a saber que rompiste una familia", la amenaza el futbolista. "El argumento básico es que yo soy la puta y la trola”, dice Cinthia.

Pero además insiste: “Todo el tiempo me dice que va a contar cosas y que mis hijas van a tener vergüenza de mí porque su mamá es una trola". La bailarina se explayó además sobre la angustiante relación: "Yo las noches me las pasaba sola porque él estaba en un boliche, enfiestado, con alguna amante.Fui a parir sola, él apareció en el último minuto, se puso la cofia cuando me estaban anestesiando. Eso no se lo voy a perdonar nunca en mi vida. Estaba a punto de reventar el útero y lo estaba buscando para que alguien se quedara cuidando a mis hijas. Él estaba en una fiesta mientras yo estaba descompuesta. Tiene que agradecer que soy buena madre y cubro todos los baches que él no cumple", se defendió.

Fernández insistió: "Tuve denuncias en la comisaría, me llamaban las minas con las que él había estado, me mandaban los mensajes de texto, las fotos de él entrando a los edificios, y yo la pasé mal. César me ha acompañado a hacer denuncias por hostigamiento porque yo estaba dándole la mamadera a mi hija y me llamaban. Él estaba en el boliche y yo pasaba eso sola durante toda la noche".