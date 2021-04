Cinthia Fernández contó que Defederico golpeó a su hija en la cabeza

No es la primera vez que Cinthia Fernández cuenta los hechos de violencia física y emocional por parte de su ex, el futbolista Matías Defederico. Esta vez, relató un hecho dramático en el programa de Juana Viale, cuando su entonces pareja quiso golpearla y golpeó a su hija en la cabeza.

“El límite fue cuando me quiso pegar a mí y mi hija estaba al lado. El lugar en donde la golpeó lo tiene necrosado. Es una marca para toda la vida. Sí le preguntás a mi hija, ella dice ‘esto me lo hizo mi papá porque me pegó sin querer. Le quiso pegar a mi mamá’, contó entre lágrimas.

Fernández siguió: "Cuando pasó eso, él me corría por todos lados diciéndome ‘por favor, no me denuncies’. Ese día agarré a mis tres hijas. El golpe fue en la cabeza. Viste que los golpes pueden ser internos o externos. Gracias a Dios eclosionó para afuera. Fue una inflamación muy grande. Era muy impresionante ver eso. De hecho, tuvimos un día y medio de internación. La cabeza es un lugar super delicado”, explicó.

Contó además el momento vivido cuando llevó a atender a su hijita: “En la clínica me hicieron mil preguntas. Me dijeron ‘¿qué le pasó?’. Y él estaba, y dijo ‘se cayó y se dio contra una columna’. Él me controlaba todo. Era desesperante”, dijo.