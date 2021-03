Cientos de miles de mujeres marcharon contra la violencia machista

El día internacional de la mujer se conmemoró en la Argentina con múltiples marchas protagonizadas por mujeres en reclamo de igualdad de oportunidades y contra la violencia machista, que se cobra una vida cada 23 horas en nuestro país.

Si bien Argentina es líder en materia de legislación de género en la región, los femicidios no se detienen. Según cifras del Observatorio Lucía Pérez, en 2021 hubo 59 femicidios hasta el 21 de febrero. El movimiento #Niunamenos los estima en 48. No son cifras oficiales, ya que el registro de la Corte Suprema de la Nación Argentina aún no publicó las de 2021. El Observatorio de Políticas de Género del Gobierno argentino también se refiere a que hay 1 femicidio cada 23 horas. "Las cifras de femicidios se mantienen constantes en Argentina, lo cual también es preocupante, a pesar de los avances en la legislación y en diversas medidas en las que Argentina es pionera en América Latina”, explica la fiscal Mariela Labozzetta, jefa de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM).

El gobierno nacional, mediante le Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, lanzó el Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad 2021-2023. En el puede leerse que: “enemos el desafío de seguir avanzando en la construcción de políticas públicas que garanticen el acceso y ejercicio de derechos de las mujeres y LGBTI+. El Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad (2021- 2023) es la consolidación de una política de Estado que busca intervenir de manera estratégica e integral a fin de superar las desigualdades estructurales de género. Buscamos que este plan nacional sea el resultado de un proceso de construcción y coordinación colectiva. En ese camino, abrimos instancias de participación a fin de recoger las diferentes propuestas de las organizaciones de la sociedad civil, que se utilizarán como aporte para la construcción del Plan Nacional de Igualdad en la Diversidad”.

Desde las organizaciones avalan la iniciativa, pero piden que se pase a la acción. Ada Rico, presidenta de La Casa del Encuentro, dice que "celebramos los anuncios, pero queremos que se ponga en práctica el Sistema Único de Registro de Denuncias por Violencia de Género

(URGE), que en el caso de Úrsula Bahillo evidentemente no se llevó a cabo, porque sus denuncias no estaban unificadas”