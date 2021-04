Científicos trabajan en una vacuna casera contra el Covid

Para los millones de personas en todo el mundo que no tienen acceso a las vacunas Covid-19, un grupo de científicos del área de Boston tiene una solución potencial. Y es literalmente una solución, una que inhalas con la esperanza de protegerte del virus mortal. El grupo se llama Colaborativo de Vacunas de Implementación Rápida, o RaDVaC, y su vacuna es tan fácil de hacer que su científico jefe, Preston Estep, dijo que "podríamos prepararla en mi cocina".

Inconvenientes: No se ha demostrado que la vacuna funcione y no tiene autorización reglamentaria. Tampoco ha pasado por ensayos clínicos enormes, largos y costosos como los realizados por Moderna Inc., Pfizer Inc., AstraZeneca Plc y Johnson & Johnson.

El principal campo de pruebas de la vacuna son los propios científicos de RaDVaC y otros colegas como George Church de la Escuela de Medicina de Harvard, quienes creen que el proyecto tiene mérito. Lo que sí tiene es una producción de bajo costo y baja tecnología.

"Se pueden hacer dosis por tan solo una moneda de diez centavos de dólar cada una y toma menos de una hora prepararlas en mi casa, menos tiempo del que tomaría hacer una barra de pan", dije el jefe de la investigación.

“En realidad, es más fácil que muchas recetas en libros de cocina”, dijo Estep, quien ha escrito un libro sobre alimentos que promueven la longevidad del cerebro. Todos los materiales (solución salina, pequeños trozos de proteínas que son similares a los del coronavirus y productos químicos de reticulación, incluido uno llamado quitosano que está hecho de caparazones de mariscos y insectos) se pueden comprar en línea sin licencias o permisos especiales. Y la receta es de código abierto, lo que significa que cualquiera puede usarla.

“Queremos que otras personas tengan el diseño”, dijo Estep. "Así que compartimos el diseño y comenzamos a fabricar la vacuna, y luego comenzamos a probarla en nosotros mismos". El proceso tanto en los países ricos como en los pobres, todavía no hay suficiente vacuna Covid para todos.

Jutta Paulus, miembro del Partido Verde del Parlamento Europeo de Alemania, dijo que ha hablado con los reguladores de la Unión Europea, su ministerio de salud y la Organización Mundial de la Salud sobre el respaldo y la prueba de la vacuna RaDVac. Sin éxito, el farmacéutico capacitado recurre a organizaciones no gubernamentales y fundaciones.

“Hubiera tomado esta vacuna de manera experimental”, dijo Paulus, quien no ha recibido ninguna vacuna. "Mi creencia personal es que el riesgo es bajo y no esperaría muchas reacciones adversas, pero hay que investigarlo". Una vacuna barata y fácil de producir podría ser muy importante cuando llegue la próxima pandemia, dijo Paulus.

La vacuna es esencialmente una amalgama de porciones de proteínas del coronavirus que reconoce el sistema inmunológico humano. RaDVaC toma esas piezas, llamadas péptidos, y usa quitosano para unirlas en nanopartículas que son similares en tamaño a los virus.

Las nanopartículas tienen una carga positiva y, cuando se inhalan, se sienten atraídas por el revestimiento nasal cargado negativamente. Los científicos esperan que las partículas sean reconocidas por el sistema inmunológico del cuerpo, que luego prepararía los anticuerpos protectores y las células T para responder en caso de una infección real. La protección del tejido nasal es clave, porque se cree que es ahí donde se cree que el virus ingresa con frecuencia al cuerpo. Se ha demostrado que la idea funciona en experimentos con animales, dijo Estep.

Debido a que la vacuna es tan simple de hacer, también es relativamente fácil de modificar. RaDVaC ya está en su décima versión, que incluye copias de partes del virus que no están incluidas en las vacunas comerciales. Otros componentes están diseñados para proteger contra nuevas variantes que surgieron en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.

Los grandes fabricantes de vacunas están comenzando a probar versiones dirigidas contra estos mutantes en personas. "Tenemos la primera vacuna que aborda esas variantes de preocupación", dijo Estep. "Debido a que no estamos limitados por todos estos ensayos clínicos y aros regulatorios, podemos comenzar a hacer estos diseños y probarlos muy rápidamente".