Chile: "Hace unos días sonaba muy lejana una reforma constitucional, hoy no tanto" "Hay 4 o 5 denuncias de muertes a manos de militares. Hace 5 días que Piñera no responde preguntas en el Palacio de Gobierno. Sus anuncios no conformaron", explicó Manuel Palominos

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental