Charlas de Cuarentena: Miguel Ángel Cherutti nos contó cómo atravesó el contagio de coronavirus "Una vez que se confirmó el contagio. la cabeza me empezó a trabajar, me bajoneé mucho. Cuando me dio negativo fue una gran alegría, ahora estoy para donar plasma", resaltó.

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental