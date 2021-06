Carlos Bianco le apuntó a la oposición: “No pongan palos en la rueda”

Carlos Bianco, de Gabinete bonaerense comunicó este martes que la decisión para que regresen, desde mañana, las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se realizó en base a "parámetros objetivos" y recalcó que no hubo "especulación política" en ese sentido.

"Se redujeron los casos de coronavirus, lo que permite volver a la presencialidad", explicó el funcionario durante una conferencia de prensa que encabezó en la sede del gobierno bonaerense, en La Plata, junto a Leticia Ceriani, Subsecretaria de Gestión de la Información.

Bianco manifestó y recordó que el viernes pasado, cuando mediante un DNU del Gobierno nacional "se prorrogó la normativa vigente que establece el sistema de fases", el Poder Ejecutivo bonaerense decidió "cumplirla a rajatabla, como siempre; adaptándola a nuestro esquema". De esta manera contó que en la provincia de Buenos Aires hay actualmente 70 municipios en fase 2; 60 en fase 3 y apenas 5 en fase 4 y sostuvo que ello permitió que en los 40 distritos del AMBA "vuelva las clases presenciales, de la manera más cuidada posible".

Destacó que se hizo un corte en el jueves 10 de junio para formular el cálculo sobre la incidencia y en el AMBA había 401 casos cada 100 mil habitantes. Al respecto, planteó no entender la polémica iniciada por algunos referentes de la oposición, que plantearon "discriminación" a sus distritos, ya que "el indicador es rígido y objetivo: si hay menos de 500 casos cada 100 mil habitantes en las últimas dos semanas, las clases presenciales pueden regresar".

En ese marco, Bianco rechazó las "quejas" de los intendentes del interior en cuyos municipios "la incidencia de casos es mayor a 500 cada 100 mil habitantes". "El problema de la oposición era que en el AMBA no había clases. Se redujeron los casos, lo que permite volver a la presencialidad, y ahora se quejan en otros distritos donde la incidencia de casos es mayor a 500 cada 100 mil habitantes.

La regla es general, no hay acá especulación política", insistió. Uno de los protagonistas a los que apuntó con dureza fue el intendente de Capitán Sarmiento, el ex ministro del gobierno de Macri, Javier Iguacel, quien días atrás amenazó con convocar a un corte de rutas si Provincia no habilitaba el regreso de las clases presenciales.

"Yo le recomiendo a Iguacel, que tan preocupado está por las clases presenciales, que se preocupe en hacer cumplir las restricciones porque esa es la manera de lograr que vuelvan las clases presenciales, si se dedica a hacer cumplir los protocolos, cosa que no hace por el momento, seguramente van a bajar los ca De ese modo, el funcionario aseguró que "cambió la situación sanitaria, lo que lleva a que en algunos casos se puede tener clases presenciales y en otros todavía no" y negó que se "discrimine" al interior al plantear que "si dan los números, se volverá a las aulas".

Posteriormente, se refirió al pedido de diputados bonaerenses de Juntos por el Cambio, quienes el lunes pidieron la interpelación de la Directora General de Cultura y Educación bonaerense, Agustina Vila, para que informe sobre la situación de la educación en la provincia de Buenos Aires.

Los legisladores argumentaron que mañana se cambiarían los criterios epidemiológicos “y sin evidencia alguna, se prolonga la no presencialidad en distritos gobernados, en buena parte, por la oposición”. "No hace falta. Mañana voy a la Legislatura, como indica la ley, y les explico todo lo que quieran preguntarme", dijo Bianco y agregó: "Suelo estar 5 o 6 horas y, en general, hay pocas preguntas".

Consideró luego que "no corresponde" el pedido de interpelación y opinó que "lo hacen como una nueva movida política". "Nuestra única campaña es la de vacunación. La oposición hace campaña política interna y campaña contra las medidas de cuidado, el uso de barbijos, la vacuna Sputnik V, el plan de vacunación", remarcó.

Finalmente, les recomendó a los dirigentes de Juntos por el Cambio "que ayuden o, al menos, no pongan palos en la rueda". Por último Ceriani detalló que la incidencia acumulada en el AMBA en las últimas dos semanas es de 432, de 697 en el interior, de 833 en CABA y de 492 en el promedio de toda la provincia. "El AMBA está por debajo de los 500 casos cada 100 mil habitantes", resaltó la funcionaria y contó que se pasó de 12.008 casos en mayo a 8.294 en junio, lo que implica un descenso del 30%.