Carla Vizzotti: "El mundo está abriendo y cerrando, apuntamos a que cada medida sea exitosa"

La Secretaria de Acceso a la Salud. Ministerio de Salud de la Nación Carla Vizzotti habló por Radio Continental con Diego Schurman en Buen Día Continental

"Tenemos que trabajar mucho en saber que riesgo genera cada actividad, siempre al aire libre es mejor. El tiempo, la distancia y el tapabocas"

“La mayoría de las situaciones de riesgo son en las reuniones sociales"

"El mundo está abriendo y cerrando, apuntamos a que cada medida sea exitosa. Necesitamos que la gente entienda que están aumentado los casos, de una manera lenta pero están aumentando"

"Hoy el virus más frecuente es el coronavirus. No hay que subestimarlo pero tampoco asustarse"

"Me di cuenta con el correr de los días de la trascendencia por la gastada de Lanata, no tiene que ver conmigo sino con lo que pasa con las mujeres. Hay que seguir trabajando mucho para que no pase más"