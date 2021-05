Canosa se la agarró con Fabiola Yáñez por su indumentaria en la gira europea

La conductora Viviana Canosa, se la agarró con la indumentaria de la primera Dama, Fabiola Yáñez, durante su gira por Europa, acompañanado al presidente Alberto Fernández. "Con un vestido transparente bajo...", dijo Canosa, despectiva.

Además de una foto de Yañez en Scholas Occurrentes: «La primera dama fue a regar unos olivos. Ahí la vemos con su regadera en mano. Esto pasó. Qué sé yo. No sé. Todo es como muy excéntrico. Fabiola llegó con un vestido transparente a España, regando el olivo. No sé, yo le digo a Fabiola, si tiene tiempo cuando vuelva, que en casa se me está secando el malvón en el balcón. Si lo quiere venir a regar un poquito no vendría nada mal», expresó.

«Es bizarro todo este disparate. La primera dama también, no solo está regando eso y me va a regar el malvón cuando vuelva, sino que además está preparando una coreografía con una canción del pollito para el Papa. Yo no entiendo por qué el Papa no quiere venir a la Argentina. Insisto, el Papa, con mucho derecho, dice: no vuelvo a la Argentina», sumó Viviana Canosa.

Solo para aclarar, el vestido de Yañez que la conductora menciona como "transparente" no era. Lo que podía observarse es una suerte de bordados con un fondo blanco, era mas bien, un vestido en dos partes, una superpuesta sobre la otra.