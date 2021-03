Canosa: "Me gusta el lenguaje explícito en el sexo. Lo doy y quiero que sea recíproco"

La exitosa conductora de A24, Viviana Canosa, se sometió a una entrevista en el programa Los Mammones que conduce justamente Jey Mammon. Canosa habló de política, de la tele y de sexo, como suele ocurrir en dicha emisión.

"Me gusta lenguaje explicito en el sexo. Lo doy y quiero que sea recíproco. Para mí, en la cama vale todo lo que entre dos personas esté consensuado", reveló Viviana.

Además filosofó sobre el añor: "El amor tiene que ver con lo que te pasa adentro, porque el culo se te va a caer y no pienso ponerme botox", y rechazó la idea de que coquetea con los entrevistados: "Tengo la voz gastada. No es porque esté beboteando, es porque hablo mucho y a esta hora no doy más", explicó.

Respecto a como selecciona a los invitados, dijo que: "No llamo a gente con la que no la paso bien. El rating me importó al principio, pero hace mucho tiempo que trato de disfrutar lo que hago. Si siento que está bien y el canal me banca, está bien. No estoy para pasarla mal en la tele".