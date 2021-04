Campazzo y una noche histórica: consiguió 19 puntos y 10 asistencias

El base argentino Facundo Campazzo crece día a día. Desde la lesión de su compañero de equipo, y una de las figuras de la liga, Jamal Murray, el ex Peñarol asumió un rol mucho más protagónico, que incluye una presencia frecuente en el quinteto titular y actuaciones de enorme nivel.

El miércoles a la noche, ante los New Orleans Pelicans, tuvo su mejor actuación del año. Anotó 19 puntos y dio 10 asistencias en el triunfo de los Denver Nuggets 114 a 112. Fue una noche redonda para el número 7.

Jugó un excelente partido que culminó con un último cuarto magnífico. Por primera vez desde que está en la NBA consiguió lo que se denomina un doble-doble, es decir, alcanzar los dos dígitos en dos rubros distintos del juego. Como siempre, se lució con sus asistencias, pero en este caso también convirtió muchos puntos. Fue el tercer máximo anotador de su equipo, por detrás de Nikola Jokic y Michael Porter Jr.

Y fue decisivo en el tramo final del partido: 15 de sus 19 puntos llegaron en el último cuarto en el que su equipo, que tenía una ventaja un poco más holgada, decayó en su nivel. Además, bajó seis rebotes, una cifra para nada menor dada su posición y su altura, tuvo dos robos y un bloqueo.

Sigue en crecimiento, sobre todo desde la confianza, para los tiros de tres puntos. No es un especialista, pero su equipo, y el modo general de juego de la NBA, lo obligan a hacerse cargo de tiros difíciles y si bien ha tenido algún bache en la temporada, en general ha cumplido. A

nte los Pelicans convirtió seis de nueve intentos en tiros en de campo y tres de seis en triples. Como casi, siempre, desde la línea de libres no falló y consiguió cuatro de cuatro. Al final del partido fue entrevistado por la televisión oficial, pero la charla debió detenerse unos instantes como consecuencia de la gran ovación que se llevó de parte del público de Denver.

El estadio no puede estar colmado por las condiciones sanitarias, pero el número no menor de hinchas que asistió al partido no dudó en aplaudir de pie al ex Real Madrid. “Vivo en un sueño todos los días. Jugar con estos compañeros, con ustedes de fans. Pienso que nos alientan al 100% y nos dan un extra de energía”, afirmó tras el encuentro.