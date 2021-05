Cafiero:"los opositores que gobiernan se negaron a aplicar las medidas, acá están las consecuencias"

El jefe de Gabinete de ministros de la Nación dialogó con Buen Día Continental y respondió sobre todos los temas. Como primera medida, desmitió que hoy se este pensando en prolongar las restricciones: "hay una mala interpretacion de las medidas, esto es un paquete de medidas de 21 días, 9 de ellos con restricciones mas fuertes y el resto con las restricciones que regían hasta la semana pasada, por ahora eso es lo que hay, luego se evaluará y veremos".

Por otra parte, criticó duramente a la oposición: "La oposición quería certezas y ser parte de las decisiones, pero mandamos un proyecto al Congreso y se niegan a debatirlo".

Cafiero agregó: "Tenemos un marco normativo y necesitamos que se cumpla, que las jurisdicciones lo hagan cumplir" y fue letal con los mandatarios locales de la oposición: "El presidente advirtió que se venía la segunda ola hace 70 días. Pero no quisieron aplicar las medidas, incluso lo judicializaron, y bueno, acá están las consecuencias. No me refiero solamente a lo de las clases, sino también a la falta de controles, todos vimos que no había controles, que las normas no se cumplían, estas son las consecuencias".

El jefe de Gabinete insistió: "Se vio y fue muy palpable que no había controles, el tema es que la oposición hace política con la pandemia".

Respecto al fútbol, dijo que las competencias internacionales no pueden suspenderse y que "No tenemos ninguna información respecto de la Copa América, eso no tiene ninguna definición por ahora".

Cafiero dijo respecto al reconocimiento de un "error" por parte del gobierno, que mencionó la semana pasada que: "Plantee que fue un error confiar en que los contratos con los laboratorios iban a cumplir en tiempo y forma y eso no ocurrió. Tenemos compras por 65 millones de vacunas que ya debieron haber llegado".

Asimismo, respecto a las denuncias de la oposición de que no llegó la vacuna de Pfizer por temas de corrupción, dijo que: "Tenemos una marco normativo sancionado por el Congreso, sobre como deberían ser los contratos. Patricia Bullrich llama a marchas de contagio. Da miedo y angustia a los que ya sufren. Nunca aportaron nada, cuando pudieron aportar, se negaron a los debates. La voluntad de Argentina siempre fue comprar vacunas, con Pfizer y con cualquier otro laboratorio. En los contratos que solicitaba Pfizer hubo dificultades para adaptarlos al sistema normativo sancionado por el Congreso. Tenemos permanentemente acuerdos comerciales con Pfizer, es un proveer habitual del Estado".

Y siguió contra la presidenta del PRO: "Patricia Bullrich dice lo que sus votantes quieren escuchar. Están pensando en la próxima elección y no tienen ningún tipo de verguenza de cambiar en el camino y decir todo lo contrario. Son los mismos que decían que te ibas a envenenar con la vacuna. Hay una situación de vulnerabilidad de la gente y ellos piensan en la elección y aprovechan".

Por otro lado, negó que por ahora se vaya a eximir del IVA a la tarjeta alimentar y dijo que: "Alberto y Cristina lideran la coalición y nosotros vamos siguiendo su ritmo. Mas allá que haya debates internos que son sanos".