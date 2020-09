Cafiero sobre los fondos traspasados a provincia: "Es constitucional, legítimo y justo"

El jefe de Gabinete Santiago Cafiero habló por Radio Continental con Beto Casella en Bien Levantado afirmó que la redistribución de los fondos de la Capital Federal para reforzar el sistema bonaerense "no es inconstitucional" y aseguró que el Gobierno nacional seguirá asistiendo al distrito porteño.

Sin la pandemia había grandes indicios de recuperación . La inflación estaba bajando y se estaba activando el consumo La pandemia dio vuelta todo"

Esta semana bajó el riesgo país, no hay que cantar victoria todavía hay gente sufre mucho y perdió el laburo. Todavía falta mucho"

Sobre el reclamo de policias "Evidentemente había un reclamo que atender. Pero las medidas de fuerza no tuvieron nada que ver. Son pibes y pibas que cobran 40 lucas y arriesgan la vida pero no puede pasar lo que pasó. No es el modo"

"La provincia tiene problemas estructurales que vienen de hace muchos años"

"Nos duele la desigualdad y la pobreza. El Peronismo fue el que desarrolló los programa habitacionales de este país. Las urbanizaciones de los barrios populares para los argentinos que más padecen"

Sobre las tomas de terrenos: "A los vivos con la ley y la justicia y a los que padecen con el Estado"

sobre el punto de coparticipación "Es constitucional, legítimo y justo. No lo habíamos hablado en el último tiempo. Pero lo habíamos planteado en diciembre apenas asumimos"

"No se rompió la relación con Larreta, vamos a seguir luchando contra la pandemia . El AMBA sigue acumulando casos. Seguiremos trabajando de forma coordinada"

"Seria irresponsable decir que va a pasar en una semana con la pandemia. Permanentemente vamos evaluando. Los trabajadores de salud están estresados vienen de mucho desgaste"

Sobre los 200 dólares que se pueden comprar por mes: "Va a continuar la posibilidad de la compra"