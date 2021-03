Cafiero: "Los vacunados del Ministerio de Economía fueron decisión de Guzmán"

Apertura de sesiones

"Creo que no hay un discurso anti ni pro grieta. El Presidente quiso poner en valor todo lo que logramos como país en el año de la pandemia".

"Hay un gran reconocimiento al gran diálogo político, que fue acompañado al principio por gran parte de la oposición, que después lo empezó a abandonar porque radicalizaron su postura y buscaban en la gestión de la pandemia un rédito político".

Acuerdo con el Fondo

"Se instruye ahora una querella. Desde mayo de 2018 - después del acuerdo con el Fondo- hasta diciembre 2019 se fugaron del país 45 mil millones de dólares".

"El gobierno sigue generando mecanismos para resolver el pago de la deuda y no estamos diciendo que no vamos a pagar pero no en los plazos que estaban establecidos. Eso es imposible para una economía como la Argentina".

"Necesitamos generar un nuevo programa que le permita a la Argentina crecer para después pagar".

"El endeudamiento de la Argentina nos pega en la diaria, no es algo alejado de la realidad".

"Hay que definir los problemas estructurales que tiene la Argentina. Cualquier endeudamiento por delante tiene que pasar antes por el Congreso".

Vacunación Vip

"Quienes viajan con Guzmán deben estar vacunados porque tienen reuniones permanentes allá"

Renuncia de Ginés

"Hubo un error puntual que ameritó un desplazamiento puntual y nos perdimos un gran ministro".

"Un puñado de vacunas mal administradas no puede empañar toda una campaña".

Cacerolazo

"Cuando el método de manifestación es poner bolsas mortuorias es antidemocrático".