Bullrich se hartó de Vidal: "que decida cuando quiera nosotros seguimos adelante"

La interna de Juntos por el Cambio esta a full, especialmente porque Patricia Bullrich está indignada por la decisión, todavía no oficialmente comunicada) de María Eugenia Vidal, de competir en la Ciudad, territorio que la ex ministra de Seguridad buscaba controlar, encabezando la lista de candidatos a diputados nacionales, en las legislativas de este año.

"Es natural que quien fuera gobernadora de la provincia de Buenos Aires, compita allí. Mudarse de distrito y generar un movimiento que tiene que ver más con el 2023 que con el presente, no ayuda a lo que nosotros necesitamos”, dijo Bullrich, en un intento más de empujar a Vidal a la provincia.

“Hace un año que estamos discutiendo si Vidal va a ser candidata o no, a esta altura no quiero seguir con ese debate. No ayuda a Juntos por el Cambio. Ella tendrá su decisión, pero nosotros tenemos que avanzar”, dijo Bullrich en Radio La Red.

La dirigente, identificada con los halcones del PRO, completó: “Acá hay una decisión de Juntos por el Cambio de que queremos ser protagonistas de la historia y volver a ser Gobierno. No podemos estar a la espera de si alguien se decide o no. Nosotros estamos en marcha. Yo voy a ocupar el lugar que tengo que ocupar y mi lugar es la Ciudad de Buenos Aires”.

Continental web ya había anticipado la decisión de Vidal y el enojo del macrismo puro, del que Bullrich es la máxima exponente. Ver: Vidal le puso freno al macrismo, que la quiere de candidata en Provincia .