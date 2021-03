Buenas noticias para los fanáticos de Game of Thrones

HBO sigue tratando de expandir el abanico de historias que hicieron que “Game of Thrones” batiera, año a año, todos los récords posibles para una ficción. Por eso siguen buscando spin-off para mantener vivo un éxito que no tiene precedentes en la historia de la televisión.

Este es el momento para que la primera aventura (“Game of Thrones: The House of Dragon”), que tiene lugar 300 años antes de lo que vimos en la serie, con el origen de la familia de Danaerys, comience su producción con la expectativa de poder estrenarla en algún momento de 2022.

También está en la fase inicial de desarrollo el proyecto sobre “Los Cuentos de Dunk y Egg” que son historias desarrolladas en tres novelas cortas de George R. R. Martin y recopiladas en «El caballero de los Siete Reinos» que transcurre casi un siglo antes de lo sucedido en «Canción de Hielo y Fuego».

Además existe la idea de llevar a la pantalla las narraciones centradas en la Rebelión de Robert Baratheon, el momento de la historia de Poniente que precedió a la serie original con la caída del Rey Loco asesinado por su principal custodio, Jamie Lanister, lo que le valió e apelativo de “Matarreyes”.

Pero no todo termina acá. Según Deadline HBO sigue explorando la forma de ampliar la franquicia audiovisual en una estrategia a largo plazo que se había comenzado a trabajar varias temporadas antes del final de la serie original.

De esta manera hay tres nuevos 'spin-off' precuela que HBO está proyectando con nombres preliminares.

“9 Voyages”, contará la historia de Corlys Velaryon, apodado como la Serpiente Marina y considerado el mejor marino de la historia de los Siente Reinos. El proyecto está en manos del creador de “El Mentalista”, Bruno Heller, quien es el elegido para desarrollar la idea.

“Flea Bottom”, será una ficción ambientada en Lecho de pulgas (el barrio pobre de Desembarco del Rey) lugar en el que interactuaron Davos Seaworth, el Caballero de la Cebolla y Gendry, el hijo bastardo del rey Robert Baratheon.

“10.000 ships”, en este caso la historia irá más atrás de la llegada de los Targaryen y sus dragones, aproximadamente 1000 años antes de Juego de Tronos, y seguirá los pasos de la Princesa Nymeria de la Casa Martell, conquistadora y reina de Dorne.

HBO busca las historias adecuadas para mantener el éxito de la franquicia que terminó de emitirse en 2019 luego de 8 temporadas y un final que dividió las aguas entre los fanáticos que todavía están esperando que George R R Martin publique los últimos dos libros de “Canción de Hielo y Fuego” que promete tener un final distinto al que vimos en la serie.

Ya pasaron 9 años desde que el quinto libro llegó a las librerías, “Vientos de Invierno” (el sexto libro) había sido prometido para algún momento de este año. Por lo visto, habrá que seguir esperando.