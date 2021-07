Boris Johnson le pone fin a las restricciones pese a las recomendaciones

El primer ministro británico, Boris Johnson, anunciará el levantamiento el próximo 19 de julio de las últimas restricciones en Inglaterra, pese a las opiniones en contra de los asesores científicos del Gobierno. Se espera que el anuncio de Johnson confirme que su objetivo es poner fin a las medidas restrictivas el 19 de julio e incluirá orientación sobre el distanciamiento social, cubrirse la cara y trabajar desde casa.

Después de imponer las restricciones más onerosas al comportamiento en la historia de tiempos de paz de Gran Bretaña para combatir el nuevo coronavirus, Johnson apuesta a que el programa de vacunación, que ha debilitado el vínculo entre las infecciones y las admisiones hospitalarias, pueda evitar que el servicio de salud se vea abrumado por una nueva ola que ha ya ha empezado.

Por otro lado, se espera que Johnson diga que las personas aprenderán a vivir con el coronavirus como ya lo hacen con la gripe. "Debo enfatizar que la pandemia no ha terminado y que los casos seguirán aumentando durante las próximas semanas", dijo en un comunicado.

"A medida que comenzamos a aprender a vivir con este virus, todos debemos continuar manejando con cuidado los riesgos de COVID y ejercitar nuestro juicio al seguir con nuestras vidas". Johnson establece la política de salud para Inglaterra, pero no para Escocia, Gales o Irlanda del Norte.

Gran Bretaña ha sufrido el séptimo mayor número mundial de muertos por COVID-19, y Johnson ha sido acusado de ser demasiado lento para implementar cada uno de los tres bloqueos de Inglaterra. Pero la aceptación de las vacunas en Gran Bretaña ha sido fuerte, con el 86% de los adultos recibiendo una primera dosis y el 64% recibiendo dos dosis hasta el domingo, según datos del gobierno.

Mientras tanto, países como Australia, donde el número de casos es menor pero la vacunación ha sido mucho más lenta, están endureciendo las restricciones. Los casos de COVID-19 han aumentado drásticamente en Gran Bretaña en las últimas semanas, impulsados por la variante Delta ahora dominante, y la flexibilización final de las restricciones se retrasó cuatro semanas para permitir que más personas se vacunen. Las cifras de Public Health England indican que las vacunas son muy eficaces para prevenir la variante Delta que conduce a una enfermedad grave o al ingreso hospitalario.

"El NHS (servicio de salud) podrá hacer frente a cualquier aumento que veamos en las admisiones", dijo a Sky News Stephen Powis, director médico nacional del NHS de Inglaterra. El ministro de Vivienda, Robert Jenrick, dijo el domingo que las mascarillas ya no serían obligatorias después de la relajación final, pero muchos médicos y científicos pidieron más precaución. "No tiene sentido dejar de usar máscaras faciales entre el público en entornos públicos cerrados como el transporte público", dijo a la radio de la BBC Chaand Nagpaul, presidente del sindicato del Consejo de la Asociación Médica Británica, y agregó que su objetivo principal era proteger a los demás. , no el usuario.

En un artículo de un periódico de fin de semana, el ministro de Salud, Sajid Javid, señaló los costos económicos y de salud de las continuas restricciones, una opinión también citada en las calles de Londres. "Todavía hay casos, pero ... no parece que mucha gente esté sufriendo tanto", dijo Mandy Suiter, una secretaria de 50 años. "Creo que la economía y la salud mental de todos están sufriendo mucho más. Así que abre Gran Bretaña, Boris".