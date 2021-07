Boris Johnson confirmó el levantamiento total de las restricciones Inglaterra

El primer ministro británico, Boris Johnson, instó a la gente el lunes a mostrar cautela cuando casi todas las restricciones restantes de COVID-19 se levanten en Inglaterra la próxima semana, diciendo que un aumento en los casos subrayó que la pandemia no había terminado de ninguna manera.

Inglaterra será a partir del 19 de julio la primera nación de Gran Bretaña en levantar el requisito legal de usar máscaras y que las personas se distancien socialmente. El gobierno dice que la campaña de vacunación de Gran Bretaña, una de las más rápidas del mundo, ha roto en gran medida el vínculo entre las infecciones y las enfermedades graves o la muerte.

Pero lo que alguna vez fue anunciado como el "día de la libertad" ahora está siendo tratado con cautela por los ministros después de un nuevo aumento en los casos y temores de que podría haber hasta 100.000 nuevas infecciones por día durante el verano.

Johnson estableció un tono sombrío, defendiendo su decisión de levantar la mayoría de las restricciones restantes al decir que se habían cumplido las cuatro condiciones que el gobierno estableció, pero también advirtiendo al país que más personas morirían por el coronavirus.

“Creemos que ahora es el momento adecuado para proceder... Pero es absolutamente vital que procedamos ahora con cautela y no puedo decir esto de manera contundente o enfática, esta pandemia no ha terminado ", dijo en una conferencia de prensa.

"Para tomar estos pasos debemos ser cautelosos y debemos estar vacunados", dijo, y agregó que Inglaterra vería "más hospitalizaciones y más muertes por COVID". Johnson agregó: "En general, insto a todos a que sigan pensando en los demás y consideren los riesgos".

Anteriormente, el ministro de salud, Sajid Javid, dijo al parlamento que las personas aún deberían usar máscaras en áreas concurridas como en el transporte público y que solo deberían regresar gradualmente al lugar de trabajo, ya que el gobierno alentaría a las empresas que realizan eventos masivos a usar la certificación de salud.

Las empresas tomaron con gran entusiasmo la medida, pero también pidieron al gobierno que ofrezca una orientación más clara. Claire Walker, codirectora ejecutiva de las Cámaras de Comercio Británicas, dijo que las empresas aún no tenían la imagen completa que necesitaban. "Los líderes empresariales no son expertos en salud pública y no se puede esperar que sepan cuál es la mejor manera de operar cuando los consejos confusos y, a veces, contradictorios provienen de fuentes oficiales", dijo.

Después de 18 meses de pandemia, los gobiernos de todo el mundo han estado luchando con cómo y cuándo reabrir sus economías. El primer ministro holandés, Mark Rutte, admitió el lunes que las restricciones al coronavirus se habían levantado en los Países Bajos demasiado pronto y se disculpó cuando las infecciones aumentaron a sus niveles más altos del año.

Gran Bretaña ha implementado uno de los programas de vacunación más rápidos del mundo, con más del 87% de los adultos que recibieron al menos una dosis de la vacuna COVID-19 y el 66% recibieron dos.

El gobierno conservador argumenta que el hecho de que las muertes y los ingresos hospitalarios sigan siendo mucho más bajos que antes, a pesar de que los casos han aumentado considerablemente, es una prueba de que las vacunas están salvando vidas y ahora es más seguro abrirse.

Pero el aumento de las infecciones a tasas no vistas desde el invierno ha suscitado preocupación, y algunos epidemiólogos dicen que los campeonatos de fútbol de la Eurocopa podrían haber contribuido a impulsar el aumento. Gran Bretaña, que ocupa el puesto 20 en el mundo por muertes reportadas per cápita por COVID-19, informó el lunes 34.471 casos de COVID-19 más, un 26% más en una semana, y seis muertes adicionales dentro de los 28 días posteriores a una prueba positiva.

El estadio de Wembley de Londres acogió el domingo la final de la Eurocopa 2020 entre Inglaterra e Italia. Grandes multitudes se reunieron en Londres, incluso alrededor del estadio, y hubo informes de que algunos habían logrado ingresar al partido sin boletos para unirse a los más de 60,000 que los tenían, para consternación de la Organización Mundial de la Salud. "¿Se supone que debo estar disfrutando viendo la transmisión frente a mis ojos?" La epidemióloga de la OMS, Maria Van Kerkhove, tuiteó en las últimas etapas del partido.