Boca y Defensores de Belgrano se miden por los 16avos de final de la Copa Argentina

La Copa Argentina se ha vuelto, más que nunca, un escenario incomodo para algunos equipos grandes. Las posibilidades de una derrota contra un conjunto de alguna categoría inferior son, a la luz de las evidencias, muy concretas. Y el precio que por ello se paga es muy alto.

Con el antecedente fresco del partido ante Claypole y el flojísimo rendimiento frente a Talleres el último fin de semana, Boca tendrá que enfrentarse a Defensores de Belgrano por 16avos de final. Si pasa, puede haber cruce con River.

En el Xeneize todavía resuena el eco de la caída frente a la T. Por el alto nivel que suele mostrar el conjunto de Alexander Medina, no es extraño que pueda ganarle al de Miguel Ángel Russo. Pero, la enorme diferencia en el nivel colectivo y el hecho de que el local no haya pateado ni una vez al arco no pasó por alto en absoluto.

Aún en ese contexto y con los riesgos que conlleva, el entrenador apostará por un equipo casi completamente alternativo. Solo repetirá titularidad respecto del último encuentro Agustín Almendra, quien volvió a jugar 45 minutos el último domingo, tras más de un año fuera de la cancha. A pesar de su irrupción inesperada en el once inicial en ese partido, es casi imposible considerarlo como un titular.

Los otros 10 que estarán en la cancha, incluido el arquero, que será Agustín Rossi, van a ser jugadores que suelen tener pocos minutos en cancha. Algunos experimentados, como Emmanuel Más, Julio Buffarini, Marcos Rojo y Mauro Zárate, y otros, juveniles, como Alan Varela, que apareció en la Primera con buenos rendimientos y casi inexplicablemente perdió terreno y Exequiel Zeballos, una de las principales promesas de inferiores del conjunto de La Ribera.

Del otro lado, Boca tendrá un rival, que como tantos otros, considera a esta como una oportunidad histórica. Defensores de Belgrano está afianzado en la Primera Nacional desde la temporada 2018/19, pero en la presente temporada, todavía no pudo ganar en los dos partidos que disputó en la categoría. Empató con Instituto de local y con Barracas Central de visitante.

Esta noche, Gastón Esmerado, el ex jugador de Arsenal, Estudiantes y Huracán, entre otros, y actual entrenador del Dragón pondrá en cancha lo mejor que tiene a disposición. En el once estarán sus dos principales referentes: Luciano Goux, defensor central de 41 años y Juan Manuel Sosa, mediocampista de 36.

El ganador de este cruce deberá enfrentar a quien se imponga en el duelo entre Atlético Tucumán y River que se jugará la próxima semana. Es por ello que existe la posibilidad concreta de volver a tener un Superclásico cercano en un duelo de eliminación directa. El último que jugaron fue por la semifinal de la Copa Libertadores 2019, cuando a Boca todavía lo dirigía Gustavo Alfaro.