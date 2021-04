Boca le ganó a Atlético Tucumán 3 a 1 en la Bombonera

No fue un gran partido. hace rato que Boca no hace grandes partidos y el estilo de Atlético no es de los mas atractivos. Pero el local empezó bien, con ritmo y acertando al arco.

En el minuto cinco el joven Medina, volante central, obtuvo su primer gol en primera división tras un preciso pase de Carlos Tévez. Y solamente seis minutos después, Sebastián Villa puso el segundo.

Allí empezaron a reaccionar los tucumanos y desordenadamente empezaron a ir, a los topetazos, como suelen hacer, y a los 22 minutos Heredia clavó el descuento y trató de ir por más, pero no pudo.

En el segundo tiempo Atlético siguió tratando, pero siguió sin podes, especialmente cuando se quedó con 10 jugadores a los 16 minutos. El partido cayó, Boca lo durmió, y recién a los 47 minutos Toledo quedó mano a mano con el arquero Rossi, que tapó muy bien. En el último minuto de descuento, tras un tiro libre mal ejecutado por Villa, el rebote le quedo a Lisandro López, tiró el centro, cabeceó Izquierdoz, se lo sacaron sobre la línea y Soldano, de rebote, empujó al gol.