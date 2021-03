Bitcoin en alza: Los especialistas advierten que podría alcanzar los US$ 75.000

Más allá de que las apuestas de alto vuelo como Tesla y ARK Innovation ETF se hundieron recientemente, la moneda virtual viene creciendo progresivamente de la mano de noticias que hablan de una mayor participación institucional en el mercado digital.

Un proveedor de servicios financieros relacionados con Bitcoin, NYDIG, comunicó que recaudó US$ 200 millones de inversores, sumando Stone Ridge Holdings Group, Morgan Stanley, New York Life,MassMutual y Soros Fund Management . La firma especializada en Criptomonedas , también marcó que la adopción de Bitcoin entre las instituciones se está acelerando, citando datos de que las aseguradoras tienen más de US$ 1 mil millones en exposición relacionada con Bitcoin en su plataforma.

“El optimismo de Bitcoin y Ethereum está de vuelta, a medida que siguen fluyendo apuesta de mucho dinero hacia las criptomenedas “expresó Edward Moya, analista Senior del mercado de Oanda.

Goldman Sachs Group Inc, uno de los grupos de banca de inversiones y valores más grandes del mundo, también hizo referencias ya que está experimentando una demanda sustancial por parte de las instituciones, mientras trabaja para reiniciar su mesa de negociación de monedas virtuales.

El estudio técnico, también avala los precios más altos, según un informe del estratega de Evercore ISI, Rich Ross, quien dijo que Bitcoin podría alcanzar los US$ 75,000.

En los últimos días, el multimillonario del petróleo Kjell Inge Rokke también respaldó el Bitcoin.

“Bitcoin aún puede llegar a cero. Pero también puede convertirse en el núcleo de una nueva arquitectura monetaria”, escribió Rokke, la segunda persona más rica de Noruega con un patrimonio neto estimado de US$ 5.4 mil millones, en una carta a los accionistas. Dice que no es inconcebible que un Bitcoin pueda algún día "valer millones de dólares".