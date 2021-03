Berni: "que venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta".

Era inevitable, encontrada Maia, todos iban a tratar de adjudicarse la autoría del hallazgo. Así como si no la encontraban, todos iban a cruzarse las culpas por el fracaso. El Ministro de Seguridad de la Provincia Sergio Berni, no estuvo apareciendo en los últimos días, dejaban trascender desde adentro de la cartera, papara preservar la investigación. Pero ni bien apareció la nena se movilizó.

Atrás, ni corta ni perezosa, la ministra de Seguridad de la Nación, comenzó a dar entrevistas, destacando los resultados de la exitosa coordinación de fuerzas provinciales y federales. Y a la comisaría donde estaba la nena, no solamente llegó Berni, sino que Frederic mandó a su segundo Eduardo Villalba, para que no faltase la presencia de su área en el evento, ahora festivo.

Berni se indignó y quiso expulsar a Villaba a los empellones, mientras le espetaba “Cobarde, ahora aparecés!!”. El ministro no se detuvo. “¿Qué venís a hacer acá de trajecito, hijo de puta?”, le dijo a Villalba. “Vos y tu ministra, que es una inútil, le hacen mal a la policía, no me llamaste en todo el día y ahora venís acá a sacarte la foto, hijo de putas, te voy a cagar a trompadas”.

Quienes estaban presente quisieron separarlos, y según parece Villaba también quería separarse y escapar, pero Berni estaba enfurecido y le lanzó dos cabezazos. Como pudo Villalba alcanzó a poner pies en polvorosa.

Un papelón de los grandes en definitiva. Seguramente ambos tienen claro que los fracasaron, a la nena la encontraron los vecinos, que además, detuvieron al secuestrador.