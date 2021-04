Argentina se anota para que le regalen lo que pagó y no le entregaron: la vacuna de Astrazeneca

La Argentina compró 22 millones de vacunas de Astrazeneca, pagó el 60% del total del precio y el empresario Hugo Sigman no entregó ni una. Pero ahora parece que los productos de ese laboratorio se regalan. Los Estados Unidos comunicaron que regalarán 60 millones de las controvertidas vacunas de este laboratorio.

Inmediatamente, autoridades locales salieron a anotarse, para recibir de regalo lo que ya pagaron y no le entregaron. Pero nadie se pregunta porque los norteamericanos no regalan vacunas de Moderna, de Pfizer o de Jhonson & Jhonson.

Astrazeneca fue prohibida durante unos días en Europa por sospechosos casos de trombosis, y ahora la Unión Europa esta por entrar en litigio con Astrazeneca, porque a ellos tampoco les entrega lo comprometido.

El gobierno de los Estados Unidos informó que donará dosis de la vacuna de AstraZeneca una vez que esta sea aprobada por las autoridades sanitarias, según informó The Associated Press. “Dado el robusto portafolio de vacunas que Estados Unidos tiene y que han sido autorizadas por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos, por sus siglas en inglés), y dado que la vacuna de AstraZeneca no ha sido autorizada para su uso en los Estados Unidos, no necesitamos usar vacunas de AtraZeneca aquí durante los próximos meses”, dijo el coordinador de la pandemia de COVID-19 para la Casa Blanca, Jeff Zients.