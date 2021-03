Apertura de Sesiones Ordinarias: Tarifas, FMI, Vacunas, Reforma Judicial, entre lo más importante

El Presidente enviará al Congreso el pedido de emergencia de servicios públicos "hasta que se pueda reformular integralmente el sistema de tarifas para desdolarizarlas y que no sea nunca más una incertidumbre saber si se podrán pagar los servicios". Durante su discurso de Apertura de Sesiones ordinarias, subrayó que "Entre 2015 y 2019 se desinvirtió sistemáticamente en Educación. Los convoco a un gran acuerdo federal por la igualdad educativa. Iniciamos con uno de los mayores aumentos presupuestarios en décadas: 672% en Infraestructura, más del 500 en Inclusión Digital".

El jefe de Estado también anunció el envío del proyectos de ley sobre el uso de recursos extraordinarios ante la Corte Suprema; otro para reformular el funcionamiento del Consejo de la Magistratura; debemos despolitizar ese ámbito para que lleguen los más capaces a los cargos judiciales", encareció.

"No queremos apresurarnos en cerrar el acuerdo con el FMI, nuestro único apuro es el de poner de pie a la producción y el trabajo de miles de familias que han sumidas en la pobreza. La inflación es la principal evidencia de nuestras deficiencias, es un problema multicausal. Debemos abordarlo de modo integral, con políticas económicas consistentes y diálogo", añadió en el segmento económico de su elocuión. En este marco, propuso incrementar el mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias "para que 1,2 millones de trabajadores de pagarlo", llamó a recuperar el salario medio

"La reforma del Poder Judicial en su más amplia dimensión es una demanda impostergable de la sociedad. El Poder Judicial está en crisis, y parece vivir en los márgenes del sistema republicano. Disfrutan de privilegios que no gozan otros: ningún funcionario del Poder Judicial tributa ganancias, y en el caso de los miembros de la Corte Suprema, acceder a la declaración de sus bienes es casi imposible", graficó Fernández. "Asistimos a condenas mediáticas instantáneas, sufrimos la discrecionalidad de los jueces en demoras inexplicables, y hay manipulación de decisiones jurisdiccionales según intereses políticos. Hay un fiscal procesado por espionaje ilegal que sigue en funciones como si nada, a él no se le aplica esa doctrina que indicaba la detención preventiva de persona cuando su poder residual podía afectar la investigación; es cierto, no es residual, esta vigente", remarcó el Presidente.