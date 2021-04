Anticipo: El gobierno quiere un toque de queda de 22 horas a 06 horas por 15 días

En la reunión de ayer de jefes de gabinete y ministros de Salud que se celebró en Casa Rosada, la propuesta del gobierno nacional, respaldada por la los funcionarios provinciales, fue decretar una restricción a la circulación nocturna entre las 22 horas y las 06 horas, por 15 días, para mitigar el avance de la segunda ola de coronavirus.

Según fuentes calificadas que accedieron al encuentro, ese fue el punto planteado desde el punto de vista de la ministra Carla Vizzotti y el ministro bonaerense Daniel Gollán. Los funcionarios porteños Felipe Miguel y Fernán Quirós, no están convencidos de la medida y por eso deberán volver a reunirse hoy.

Según el planteo efectuado, los únicos que verían perjudicados desde el punto de vista económico, serían los comerciantes gastronómicos, aunque permanecerá habilitado el delivery y el take away, lo que no podrán tener son mesas en la calle y mucho menos adentro de los locales, en ese horario.

Habrá que esperar la respuesta de la Ciudad y el avance de las negociaciones en el día de hoy. De todos modos, la idea es anunciarlo el viernes, cuando vence el decreto todavía vigente, para ser aplicado de inmediato.