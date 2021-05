Amazon apuesta fuerte a la serie de “El Señor de los Anillos”

La apuesta no es menor, Amazon Prime invierte 465 millones de dólares para “El Señor de los Anillos”, mucho más de lo que costaron los 3 films originales y muy por encima de lo que costaba una temporada de “Game of Thrones” que orillaba, en las últimas temporadas, los 100 millones de dólares.

Para situar a los fanáticos, la acción se va a desarrollar antes de los hechos que vimos en las películas y que corresponden a la Tercera Edad. Así que la historia se trasladará a Númenor (hogar de los antepasados de Aragorn) donde llegará Sauron para corromperlos y terminar definitivamente con la “prohibición de los Valar”.

A partir de aquí es que comenzarán aparecer licencias aunque siempre respetando el espíritu de J R R Tolkien. En este contexto volvermos a ver a personajes conocidos como Elrond, Galadriel y Celeborn. Incluso Gandalf podría volver a la pantalla con el agregado de que Ian McKellen había deslizado que si el personaje reaparecía a él le gustaría interpretarlo nuevamente.

El director español Juan Antonio Bayona (“Jurassic World”), además de ser productor ejecutivo, se va a ocupar de dirigir los dos primeros episodios de esta serie y también merece la pena destacar la participación de la diseñadora de vestuario Kate Hawley (”Escuadrón suicida”), el diseñador de producción Rick Heinrichs, que ganó el Óscar por (“Sleepy Hollow”), el supervisor de efectos visuales Jason Smith (“El renacido”), el especialista en Tolkien Tom Shippey, que ya dejó claras las líneas rojas que Amazon no podía pasar en esta serie, y el ilustrador John Howe.

Peter Jackson también formará parte de la producción, en una nota para la ABC el realizador neozelandés señaló que “Me llamaron, pero no tengo experiencia en el medio de la televisión. Ofrecí mi ayuda para desarrollar los guiones, por si la necesitaban en algún momento, pero rechacé la responsabilidad de tener el control de algo que nunca antes había hecho. Les he ayudado con el guion, pero una serie de esas características necesita una persona experimentada. Yo estoy entusiasmado con la serie y, desde luego, no he cerrado la puerta a Amazon. Estoy agradecido porque quieran hacer la serie y que la hayan desarrollado en el mismo mundo que las películas”.

Incluso Amazon, que en un comienzo evaluó desarrollar el rodaje en Escocia, finalmente se decantó por Nueva Zelanda (país en el que construyeron las locaciones de Hobbiton para las películas y donde se filmaron todos los escenarios naturales) para potenciar la continuidad con la trilogía.

Por este motivo Amazon anunció que “Estamos contentos de poder confirmar oficialmente que Nueva Zelanda va a ser el hogar de nuestra serie basada en las historias de J.R.R. Tolkien. Estamos agradecidos a la gente y el gobierno de Nueva Zelanda, especialmente de Auckland, por apoyarnos durante la fase de preproducción. La abundante cantidad de hospitalidad Kiwi con la que hemos sido bienvenidos ya nos ha hecho sentir en casa, y estamos deseando profundizar nuestra relación en años venideros”.

En el reparto confirmado aparecen entre otros Will Poulter (“Black Mirror”), Maxim Baldry (“Years & Years”) y Joseph Mawle (“Game of Thrones) para una larga lista de actores y actrices que llevarán adelante los ocho episodios de esta primera temporada. Sin dudas, la serie más esperada de los últimos tiempos. Todavía no tiene fecha de estreno pero podría suceder a fines de año, siendo optimistas, o en el primer trimestre de 2022.

Hernán Pablo Méndez

Instagram @elcoloradomendez