Alberto Fernández sobre el cepo al dólar: "Tengo amigos que viajan y me dicen cosas horribles"

El presidente Alberto Fernández habló en exclusiva por Radio Continental.

“Estamos ordenando el tema de Ahora 12 y de Precios Cuidados. La lucha contra la inflación es una lucha de todos. No tiene que haber ventajas para algunos”, destacó el Presidente en diálogo con Mariana Verón.



“Me refiero a que uno de los grandes problemas de la inflación es la inflación autoconstruida, que es una inflación que no existe, pero algunos para prevenirse aumentan los precios. Ese aumento de precios lo pagamos todos y es insoportable. No puede permitirse y lo vemos en todos lados: en los medicamentos, los alimentos, los supermercados. El que pierde ahí es el ciudadano común. Tenemos que trabajar en conjunto”, remarcó Fernández.



“La ley de góndolas ya salió de la cámara de diputados. Se ha tratado bien. Estoy esperando el inicio de la actividad parlamentaria y ver cómo reaccionan los supermercados”, aseguró.



“Estamos trabajando con el tema del IVA, porque el problema de la canasta básica es que hay productos que tributan un IVA reducido. Por ejemplo, para el sector lácteo podría haber una reducción. Hay que estudiarlo”, sostuvo.



“Los que están pagando el ajuste son los exportadores, el campo, los que tienen cuentan en el exterior. No lo está pagando la gente”.



JUBILACIONES. “Una jubilación mínima hoy oscila 14 mil pesos. Ahora recibieron un 30% más y en enero también. En abril van a recibir un aumento, vamos a ver cómo (si fijo o no)”.



“No hay como pagarle a los jubilados. Les mintieron para poder mandarle a Vidal 100 mil millones de pesos. La fórmula que existía antes tenía más racionalidad”.



“Para junio ya tendremos la nueva fórmula para calcular el aumento de los jubilados”.

“Hay plan para todo. Todo lo que estamos haciendo está planificado, no hay nada improvisado. Estamos negociando, no le cuento a usted porque si no le cuento a los acreedores con qué cartas juegos”.



“La primera semana de enero estaría saliendo el aumento a privados. Sería un monto fijo mínimo”.



“Les pido paciencia hasta el 31 de marzo. Ya ha ocurrido a Argentina tener paritarias en partes”.



CEPO AL DÓLAR “El cepo tiene que seguir porque no hay dólares en Argentina. Eso lo puso Macri. Estamos viendo las alternativas para que no afecte las inversiones. La gente se enoja, pero el dólar en Argentina es un bien. Cuando los bienes faltan son muy caros. Pero además nosotros necesitamos los dólares para proteger la producción. A mí me resulta antipático, yo tengo amigos que se van de viaje y me dicen cosas horribles”.



“Las inversiones están viniendo. No es una lluvia de dólares, es ir recuperando confianza para que la gente crea. Todo va a ser paulatino”.

ABORTO “El aborto es un problema de salud pública que hay que resolver con otra lógica, porque la lógica de Boca-River con la que se trató no funciona. Todos saben que estoy decidido a que este tema se trate. La mujer que aborta pone en riesgo su vida, pero también la que lo quiere tener y está en situación de problema también tiene un problema. La decisión es tratarlo en el 2020. Resolvamos este tema, que la que quiere abortar, pueda abortar y la que quiera tener un hijo, que lo tenga”