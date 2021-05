Alberto Fernández se reunió con el primer ministro de Portugal en Lisboa

La primera parada de la gira europea del presidente Alberto Fernández y su comitiva en Portugal cumplió con las expectativas de los funcionarios nacionales. En primer lugar, el Presidente se llevó un fuerte respaldo del primer ministro de Portugal Antonio Costa en medio de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Le he transmitido todo el apoyo de Portugal en este tema e intentaremos sensibilizar al FMI para que al menos durante esta crisis se puedan suspender los sobrecargos. Yo me he enfrentado con el mismo problema que tiene la Argentina.

Teníamos préstamos que era superior a la cuota de Portugal en el Fondo. Pagábamos un sobrecargo muy significativo y felizmente hemos logrado convencer al FMI de liberarnos de ese sobrecargo. Hoy estamos en una situación muy particular y creemos que es un momento para suspender ese sobrecargo para poder ayudar a los países que están combatiendo el COVID-19″, dijo el primer ministro portugués.

Alberto Fernández también destacó que aprovecharon para “avanzar en temas que vinculan al Mercosur con la Unión Europea”, y a dar los “primeros pasos en cuestiones en las que no tenemos contradicciones ni puntos de desencuentro”, como temas “vinculados al cambio climático, cuidado del medio ambiente y forestación”.

Por último el presidente agradeció a Costa “por acompañar a la Argentina” dado que el país está necesitando “compresión de Europa y el mundo en un momento que ya era difícil” al asumir el Gobierno y “ aún más en la pandemia”.

Luego de almorzar en Lisboa, la comitiva argentina partió rumbo a Madrid, la segunda escala de la gira relámpago por Europa.El día martes, la agenda tiene coordinada un encuentro en el Palacio de la Zarzuela con el Rey Felipe VI y a continuación una encuentro de trabajo con Pedro Sánchez, jefe del Gobierno español.

El encuentro será igual que en Lisboa: encontrar apoyo para lograr un acuerdo con el FMI que esquive un plan de ajuste para la Argentina y la posibilidad de refinanciar la deuda a partir del 2022 La gira continuará el día miércoles en Francia, donde el presidente Alberto Fernández encabezará por la mañana un encuentro con empresarios en la embajada argentina en París, y luego será recibido en el Palacio del Eliseo por el presidente del país local Emmanuel Macron.

En la etapa final de la gira, la comitiva nacional, partirá por la tarde hacia Italia. Ahí, por la mañana del jueves, el jefe de Estado visitará al papa Francisco en el Palacio Apostólico, donde mantendrá una audiencia privada con la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

Luego, Alberto Fernández almorzará con su par de Italia, Sergio Mattarella, en el Palacio del Quirinale, para luego tener una reunión de trabajo, en el Palacio Chigi, con el presidente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. Finalmente, el día viernes el avión de Aerolíneas Argentinas la comitiva argentina regresará el viernes 14 y arribará al Aeropuerto Internacional de Ezeiza a las 22.25 de ese mismo día.

Este es el segundo viaje a Europa de Alberto Fernández como primer mandatario, tras la gira que realizó antes de la pandemia, entre el 31 de enero y el 5 de febrero de 2020, similar a la que emprenderá ahora.