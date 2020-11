Alberto Fernández: "Cuando me enteré de la muerte de Maradona me desplomé"

El presidente de la nacion Alberto Fernández habló en exclusiva por Radio Continental con Diego Schurman en Buen Día Continental. Recordó a Diego Armando Maradona

"Recibí llamados de España, México . Nadie tiene noción de lo que Maradona fue"

"Maradona le llevo la felicidad a todo el mundo. La única palabra que me cabe es gracias. Maradona sólo nos hizo felices"

"Cuando me enteré de la muerte de Maradona estaba en mi despacho con Santiago Cafiero. Me desplomé como todos. Es una enorme tristeza . No lo queríamos creer"

“Estuve con Maradona en Casa Rosada. Martín Guzman es fanático de Gimnasia y me pidió que quería conocer a Maradona"

“Claudia Villafañe lloraba mucho , traté de tranquilizarla, tenia un amor muy grande por Diego"

"Maradona trascendió todo, no es de Argentinos ni de Boca. Es del mundo. La carta que escribió Macron es impresioannte”

"Fuimos muy descuidados con Maradona. Se lo juzgó con mucha liviandad y facilidad. Él vivió y fue feliz como pudo"

"Cuando lo vi a Maradona en marzo no estaba bien, le costaba mucho caminar. A Maradona nosotros le exigimos lo que no le exigimos a nadie. Él era un ser humano"

"Todavía no pude hablar con Cristina, seguramente hablaré hoy"