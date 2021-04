Alberto desafió a Larreta y anunció: "voy a cerrar los shoppings"

Todavía no escuchamos a Horacio Rodríguez Larreta que hablará al mediodía. Y es una verdadera incógnita si aceptará mansamente las imposiciones y fusilará su capital político, o "saldrá al toro" del desafío, pero por ahora el Presidente continúa dando anuncios, y de paso, "le moja la oreja" al Jefe de Gobierno.

"No me importa que la Policía de la Ciudad no haya querido actuar, decidí que esto se cumpla con las fuerzas federales, todo el mundo tiene mi número de celular y el fin de semana no fueron pocos los vecinos que me mandaban fotos de Palermo con todos los bares abiertos”, bramó Alberto Fernández.

El presidente explicó sus razones en Radio 10: “Yo trato de hablar siempre y de hecho las medidas anteriores las conversé con el Gobierno de la Ciudad. Quise cerrar los restaurantes y me pidieron que no lo hiciera. Propuse hacerlo a las 22 y me pidieron extenderlo hasta las 23. Consensué todas las medidas y después me enteré de que cerraban a las 11, pero se podían quedar hasta las 12... Y que tampoco estaban de acuerdo con las restricciones nocturnas a la circulación”, detalló.

Y continuó: “Si uno acuerda y después decimos que no estamos de acuerdo, entonces no entiendo para qué lo hacemos; por eso esta medida no la consensué, la tomé yo y me hago cargo yo”.

Respecto a las dudas que había sobre la apertura de los shoppings dijo: “Los centros comerciales van a estar cerrados todo el día”.