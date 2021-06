Aguero no volverá a Independiente mientras estén los Moyano

El padre del Kun Sergio Aguero, Leonel Del Castillo explicó lo que todos los hinchas de Independiente desilusionados querían saber: el jugador no volverá a Independiente, al menos mientras el clan Moyano continúe al frente del club.

"El Kun tenía intención de retirarse en Independiente. Con otra dirigencia hubiese venido”. explicó Del Castillo. “En Independiente al Kun no lo trataron bien, ni a mí ni a los hermanos de él. A mí no me dejaron entrar mas al predio y a mi hijo Mauricio (quien firmó su contrato en 2020 y solo jugó un partido) no le quieren dar el pase y los dirigentes no lo dejan jugar en Primera, ni en Reserva”.

El padrel del último ídolo del club de Avellaneda, insistió: “El Kun está enterado de todo esto. Si cambia la dirigencia no sé”.

Aguero, acaba de firmar contrato por dos años con el Barcelona y tiene 33 de edad, con lo cual su contrato termina a los 35 años. En medio hay elecciones en Independiente. El socio decidirá si quiere volver a ver al Kun en su casa, o sigue votando a su "exitosa" dirigencia actual.