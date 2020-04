Adultos mayores: "Pedimos que nos llamen el 147 para ver la manera de ayudarlos a que no salgan" "No hay un espíritu punitivo, no es obligatorio no salir. Es un llamado a la responsabilidad de todos, incluidos los adultos mayores", encareció Fernán de Quirós, ministro de Salud

Imagen Ilustrativa. Foto: Continental