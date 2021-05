Acuña: "suspendimos las clases porque hubo una instancia de concertación que no había existido"

La ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, en díalogo con Buen Día Continental explicó los motivos por los cuales no habrá clases entre miércoles y viernes de la semana próxima.

"No vamos a dictar tampoco clases virtuales porque tenemos comprado que no cumplen el efecto deseado. Preferimos reemplazar los 3 días suspedidos por los mismos 3 días agregados al final del ciclo lectivo", explicó Acuña.

Por otro lado, siguió dando datos sobre la situación: "Además, la virtualidad no planificado es todavía menos eficiente, apostamos a la máxima presencialidad posible".

Respecto de porque hace un mes, cuando lo pidió el presidente, las clases no se suspendieron y ahora sí, explicó: "El virus no para de crecer y en esta ocasión se suspendieron todas las actividades económicas al mismo tiempo. Pero especialmente, en este caso hubo una instancia de concertación que antes no existió, pudimos planificarlo en conjunto", remató.