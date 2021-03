A un año del inicio de la cuarentena mas larga del mundo

El virus chino arrasaba Europa. Por televisión veíamos como en Nueva York, amontonaban cadáveres en camiones de mudanzas. Los sistemas de salud colpsaban en los paises más desarrollados, y los mismos centros sanitarios se transformaban en los principales lugares de contagio, el personal de salud estaba desprotegido y al multiplicarse las víctimas en ese rubro, mas indefensos estaban los enfermos. Una situación que solo podía imaginarse en una película de ciencia ficción sobre guerra biológica.

En ese contexto, el gobierno decidió cerrar todo, y probablemente estuvo bien. Pero lo prolongó demasiado. Algunos decían que "el gobierno se enamoró de la curentena". Tal vez, o tal vez no sabía como salir o temía hacerlo. Pero en definitiva, las consecuencias fueron tremendas: la economía destrozada, los negocios cerrando unos tras otros, la gente sin ingresos, atemorizada, problemas psicológicos, chicos sin clases, los fallecidos sin despedida y decenas de etcéteras.

El gobierno inventó el IFE, después el ATP para paliar la situación económica. Tardaron en llegar, fueron insuficientes, pero estuvieron y ayudaron. Pero el daño psicológico, las familias destruídas, los chicos que no conocieron "el afuera", no conocieron a "los otros" en la edad de la vida en que corresponde hacerlo, no se reparan con planes de asistencia económica.

¿Hubiese habido mas casos y por consiguiente mas muertes, sin encierro?. Tal vez, o tal vez no. Cuando comenzaron a producirse las aperturas los casos no crecieron. A todo evento, la situación fue de lógico desconcierto, y siempre a un gobierno se le mezclan mesquindades y objetivos políticos, con los sanitarios en este caso. No ocurre acá, sino en todo el mundo.

La pandemia decidió el resultado electoral en los Estados Unidos, esta complicando el gobierno de Jair Bolsonaro en Brasil y destrzó la imagen de Boris Johnson en Reino Unido, para hacer una enumeración breve. Pero aca está la gente viendo pasar la vida, con terror al virus, al encierro y a la miseria. Un año, el peor de la vida de una generación.