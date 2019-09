Felipe De la Riva y Bernardo Grobocopatel, DT y presidente del club Agropecuario, señalaron al árbitro Lucas Comesaña: "Me llamaron anónimos diciendo que íbamos a perder".

"Dirigir a la selección de mi país es lo más grande que me puede pasar, ahora pienso en los Juegos Olímpicos", sostuvo la Oveja.

El ex árbitro fue muy crítico con el actual nivel de los jueces en el fútbol argentino. "No estamos muy lejos de que vengan extranjeros", agregó.

"La familia quería llevarlos a un cementerio en plena Almudena. El Gobierno dijo no, pero todavía no es seguro que no surjan nuevos escollos legales", informó Alberto Pozas.