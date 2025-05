Mujeres exponen en Tik Tok como son acosadas en el gimnasio.

El hashtag 'gimnastas raros' ha recibido casi 2 millones de visitas mientras las mujeres registran sus experiencias de forma encubierta.

2 de Febrero de 2023 12:45hs

Por Alaina Demopoulos para The Guardian. Durante mucho tiempo, las mujeres han estado muy atentas a la atención masculina no deseada en el gimnasio. Pero antes de los teléfonos inteligentes, la sensación de que los miraban era más una sensación que una certeza.

Ahora, atrapar a los delincuentes percibidos en acción se ha convertido en su propio deporte en TikTok, con mujeres que dejan sus teléfonos grabados de manera encubierta y luego miran el video resultante para ver quién les miraba el trasero mientras hacían sentadillas.

En la aplicación, el despiadado hashtag "gimnastas raros" tiene más de 1,9 millones de visitas, con videos que muestran a hombres que intentan coquetear o ligar con mujeres que solo quieren hacer sus ejercicios sin ser molestadas.

Gina Love es una de esas detectives de TikTok. Ella va al gimnasio por lo menos cuatro veces a la semana, porque el aumento de endorfinas que proviene de un buen peso muerto contrarresta el estrés diario de la vida.

“Mira a este asqueroso venir a mi burbuja personal mientras hace”, escribió Love en el pie de foto de un encuentro que publicó en TikTok , que recibió más de 50.000 me gusta. “El gimnasio estaba prácticamente vacío, y había tantos rincones para estar y eligió este”. En el video, el hombre se para directamente detrás de Love mientras ella levanta pesas antes de decidir irse.

“Diría que experimento escalofríos el 15% de las veces que hago ejercicio”, dijo Love, que tiene 29 años y vive en Atlanta, a The Guardian. Esto generalmente se manifiesta como un hombre mirándola fijamente durante un período de tiempo "incómodamente largo". “Es casi como si estuvieran tratando de desvestirte en sus cabezas”, dijo Love.

Algunos podrían decir que las miradas inapropiadas o los comentarios espeluznantes son una característica tan importante en el gimnasio para las mujeres como el equipo de entrenamiento roto o las multitudes. Un estudio de 2021 encontró que el 76 % de las mujeres se sienten incómodas haciendo ejercicio en público debido al acoso. En otra encuesta de Run Repeat, el 56% de las mujeres reportaron haber sufrido acoso durante sus entrenamientos.

El amor a veces deja el gimnasio cuando mirar fijamente es demasiado. “Me hace sentir disgustada, ansiosa y mi instinto de supervivencia se activa”, dijo. “Por lo general, acorto mi entrenamiento porque no puedo volver a sentirme cómodo con esa persona a mi alrededor”. Love intercambia historias con amigos: uno le dijo recientemente que un hombre había intentado grabarla en secreto durante un entrenamiento.

Los comentarios sobre sus videos y otros publicados por mujeres con experiencias similares provocan diferentes reacciones. Algunos comentaristas están de acuerdo en que los gimnasios se sienten como espacios depredadores. Pero otros descartan las quejas de las mujeres como reacciones exageradas.

“No es tu espacio personal”, escribió una persona en respuesta al clip de Love. "¿WTF es una burbuja personal en un gimnasio público?" preguntó otro.

Joey Swoll es un entrenador masculino y TikToker que se hace llamar el "CEO de la positividad del gimnasio". Con frecuencia vuelve a publicar estos videos con comentarios sobre la etiqueta del gimnasio, ya sea exonerando al llamado "creep" o validando los sentimientos de la mujer agotada a sus 6 millones de seguidores de Tiktok.

El mes pasado, una influencer llamada Jessica Fernández publicó un video del gimnasio que mostraba a un hombre mirando en su dirección mientras hacía ejercicio. “Odio esto, odio cuando hay bichos raros”, dijo en voz baja en el clip. "Salvaje, salvaje, salvaje, jodidamente salvaje". Luego, el hombre le preguntó si necesitaba ayuda con un peso y ella se negó.

Swoll respondió a su video y escribió: “Las mujeres son acosadas en los gimnasios y tiene que parar, pero tú no eres una de ellas. Un acto de bondad o una mirada no te convierte en una víctima”. El video recibió más de 812,000 me gusta y Fernández finalmente se disculpó por su publicación. Swoll y Fernández no respondieron a las solicitudes de comentarios.

¿Por qué los hombres no pueden ocuparse de sus propios asuntos en el gimnasio? Natalia Mehlman Petrzela, historiadora y autora del nuevo libro Fit Nation: The Gains and Pains of America's Exercise Obsession, dijo que los gimnasios han sido durante mucho tiempo espacios de género. Históricamente, existían gimnasios separados para hombres y mujeres, o clubes de salud que organizaban “días de damas” intencionales.

“Cuando escucho acerca de hombres comiéndose con los ojos o coqueteando con mujeres en el gimnasio, a menudo recuerdo cómo, durante décadas, el ejercicio de las mujeres se consideró una especie de espectáculo sexy”, dijo Petrzela.

En junio de 1972, por ejemplo, Nueva York celebró su primera minimaratón, que fue televisada y organizada por la marca de calcetería L'eggs. Playboy Bunnies flanqueaba la línea de salida de la carrera. “Está claro a partir de las imágenes que algunos de los espectadores masculinos estaban allí para mirar con lascivia, en lugar de animar, a las atletas femeninas”, dijo Petrzela. Incluso cuando el feminismo de la segunda ola de las décadas de 1970 y 1980 animaba a las mujeres a inscribirse en masa en clases de ejercicios, los presentadores nocturnos bromeaban constantemente acerca de ver a personalidades vestidas con spandex como Debbie Drake o Jane Fonda girando en la televisión por algo "que no fuera el ejercicio". .

En la década de 1980, después de que los gimnasios mixtos se convirtieran en la norma, los columnistas escribieron artículos sobre cómo los gimnasios eran "los nuevos bares para solteros", un concepto que impulsó la comedia romántica de 1985 Perfect, protagonizada por John Travolta como un reportero que se enamora de una salud perpetuamente sudorosa. entrenador, interpretado por Jamie Lee Curtis.

La mayoría de los gimnasios actuales son mixtos, y la idea de volver a los espacios de entrenamiento solo para mujeres sigue siendo controvertida. El año pasado, la corte suprema de Connecticut dictaminó que estas áreas violaron una ley estatal que prohíbe la discriminación basada en el género. A pesar de esto, ciertas secciones del gimnasio tienden a estar segregadas por sexo de manera extraoficial.

“Las mujeres están sobrerrepresentadas en los estudios y en los equipos de cardio, mientras que los hombres acuden desproporcionadamente al piso de pesas”, dijo Petrzela. “Pero el auge de la popularidad del levantamiento de pesas femenino y, por lo tanto, estar más presentes en una parte del gimnasio que tradicionalmente ha sido más masculina, significa que probablemente haya más instancias de esos avances no deseados”.

Esto significa que las mujeres como Love, que encuentran tanto placer en hacer ejercicio, tienen que negociar con su sensación de seguridad cada vez que quieren ir al gimnasio. “Este comportamiento de los hombres me alienta a hacer ejercicio lo antes posible, generalmente cuando abre el gimnasio”, dijo. “Tiendo a ir con una amiga porque los pelos de punta son más tímidos cuando hay dos chicas juntas. Trato de mantener mi ropa de incógnito: sudadera con capucha de gran tamaño y un sombrero. Es triste que las chicas no se sientan cómodas usando lo que quieran para hacer ejercicio sin ser acosadas”.