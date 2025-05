Miles de mujeres son violadas mientras duermen en Gran Bretaña

Un informe de la consultora VictimFocus, publicado por The Guardian, saca a la luz la horrible y oculta crisis de violaciones en las habitaciones de las Islas.

15 de Junio de 2021 16:05hs

Iamh Ní Dhomhnaill llevaba casi un año con su pareja cuando descubrió que la había estado violando mientras dormía. En ese momento, tenía 25 años y era profesora de idiomas en una escuela secundaria de Dublín. Su compañero, Magnus Meyer Hustveit, era noruego.

La pareja se había mudado juntos a los pocos meses de conocerse, pero las cosas estaban tensas. No fue una relación feliz. Esa noche en particular, Ní Dhomhnaill había salido con Hustveit y otros amigos, pero se fue temprano, sola, porque se sentía mal. "Solo había bebido agua, pero me había ido a la cama y estaba fuera de combate", dice.

"No escuché a Magnus regresar, lo cual es inusual porque siempre tuve el sueño ligero". Cuando se despertó, ya no estaba usando la parte inferior de su pijama y tenía semen en su cuerpo. Magnus estaba durmiendo a su lado. “Le pregunté: '¿Tuviste sexo conmigo mientras yo dormía?' Y él dijo, “Sí”.

Estaba tan sorprendida y realmente confundida. ¿Cómo pude no haberlo sabido? Yo también me sentí muy mal, estaba tratando de resolverlo todo. Dije: “No puedo dar mi consentimiento cuando estoy dormido. No vuelvas a hacer eso ". Pero dos semanas después, Ní Dhomhnaill se despertó a las 3 de la mañana sabiendo que lo había hecho.

“Le dije: 'Lo has hecho de nuevo, lo sentí', y luego le pregunté: '¿Has estado haciendo esto con regularidad?'” “Todo el tiempo”, fue la devastadora respuesta de Hustveit. "Me dijo que había estado haciendo esto en promedio tres veces a la semana desde que estábamos juntos".

Su primera respuesta fue vomitar. “Me senté ahí, tirando en un cubo”, dice Ní Dhomhnaill. “Ahora conozco las razones físicas de esa respuesta, pero en ese momento, nunca había experimentado algo así. Fue una clara indicación de la conmoción. Eran las 3 de la mañana, no tenía adónde ir, no sabía qué hacer. "Me fui tan pronto como supe que habría un café abierto y mi amigo vino a buscarme. Le dije que Magnus había estado teniendo sexo conmigo mientras dormía y ella dijo: "Eso no es" sexo. Eso es violación. En ese momento, no podía ir allí. No podría usar esa palabra”.

Es imposible saber cuántas mujeres han sido violadas o agredidas sexualmente por sus parejas mientras dormían, aunque una investigación reciente ha sugerido que el número podría ser mucho, mucho mayor de lo que nos gustaría pensar.

En abril, la Dra. Jessica Taylor, fundadora de VictimFocus, una firma de consultoría e investigación independiente que trabaja en psicología forense, feminismo y salud mental, publicó un informe sobre un estudio que se había propuesto medir el alcance de la violencia contra las mujeres. Al nombrar actos específicos, en lugar de utilizar términos amplios y cargados como "abuso" o "violación", su encuesta preguntó a más de 22.000 mujeres si, por ejemplo, alguna vez habían sido escupidas, estranguladas, pateadas o mordidas.

También preguntó a los encuestados si alguna vez se habían despertado cuando su pareja masculina tenía relaciones sexuales con ellos o realizaba actos sexuales con ellos mientras dormían. A esta pregunta, el 51% respondió que sí. Este no fue un muestreo aleatorio: la encuesta se compartió ampliamente en línea y los participantes fueron autoseleccionados.

Por esta razón, es difícil extrapolar los hallazgos. Los resultados provocaron una respuesta en línea previsiblemente polarizada. "Esto fue muy valioso para mí después de años de pensar: '¿Me están violando?' No estoy sola", tuiteó una mujer. "Es por eso que ahora me despierto bruscamente si alguien me roza suavemente mientras duermo, 13 años después", escribió otro.

Otros comentarios incluyeron: "¡La única oportunidad que tengo!" y "¡la otra mitad estuvo bien!" Katie Russell, portavoz de Rape Crisis, dice que "no se sorprendió enormemente" por los hallazgos. "No hay mucha investigación sobre las múltiples formas en que las mujeres experimentan la violencia por parte de hombres conocidos, pero sabemos que las cifras son mucho más altas que cualquier estadística oficial", dice.

“Los mitos de la violación todavía están increíblemente generalizados. Comúnmente se cree que si es su novio o su cónyuge, si comparte la cama, si está desnuda, si dio su consentimiento antes, entonces no puede ser una violación. Existe una gran diferencia entre despertar suavemente a su pareja e iniciar la actividad sexual y realmente hacer algo sexual o penetrar a alguien mientras todavía está dormido. La Ley de Delitos Sexuales de 2003 es muy clara”, continúa.

“El consentimiento solo se puede acordar cuando tienes la capacidad de tomar esa decisión, y si estás dormido o inconsciente, no es así. Estamos hablando de violación, al cien por cien". Según la experiencia de Russell, la violación mientras duerme ocurre más comúnmente en relaciones abusivas controladas por coacción. En estos casos, la psicología no es difícil de entender.

Martha, de 21 años, estudiante de la Universidad de Oxford, que experimentó una violación con su primer novio, cree que se trataba de poder, de su derecho a hacer lo que quisiera cuando quisiera. "Tenía 16 años, no sabía qué era normal en una relación", dice. “Al principio fue muy agradable, pero se volvió muy abusivo. Trató de controlar todo lo que hacía de muchas formas que no sabía que estaban mal: adónde iba, qué podía ponerme. No se me permitió fumar ni masticar chicle. Se conectaba a mis redes sociales para ver cómo estaba".

Dos veces le pegó y la arrojó contra una pared, le golpeó la parte posterior de la cabeza y la pateó porque la había visto fumando en la historia de Instagram de alguien. (En ese momento, le estaba siendo infiel, pero según él, fumar era peor que hacer trampa). "Todo eso, ya terminé", dice Martha. "Pero hasta el día de hoy, probablemente lo único que todavía me afecta es el momento en que tuvo relaciones sexuales conmigo mientras yo dormía".

Esto sucedió en su cama individual en la casa de su familia. Estaban cuchareando, con Martha intercalada entre él y la pared. “Me desperté de repente y me di cuenta de lo que estaba haciendo y me quedé paralizado. Era verano y me fijé en un punto de luz matutina en la pared. “No dije nada, nunca me moví, nunca se lo planteé, por eso estoy enojado conmigo mismo hasta el día de hoy. Me sentí mal después y por la mañana, cuando se fue, mi yo de 16 años lo buscó en Google. Leí que fue una violación. Incluso ahora, si me acuesto con alguien, nunca dormiré contra una pared donde no pueda levantarme fácilmente de la cama y siempre me quedo despierto hasta que sepa que están dormidos; no he tenido una relación adecuada".

En el caso de Martha, la violación ocurrió una vez, pero para algunos hombres, buscar sexo con una mujer dormida es una preferencia activa, un fetiche conocido como somnofilia.

Svein Overland, un psicólogo noruego, es uno de los pocos que lo ha estudiado; su interés se despertó en parte por su trabajo en las cárceles, tratando de comprender las motivaciones de los delincuentes sexuales, y también por su trabajo con las víctimas de lo que los noruegos llaman "violaciones en fiestas ”: ataques a mujeres vulnerables que estaban durmiendo o drogadas.

Overland cree que la somnofilia es parte del crecimiento más amplio de lo que él llama "sexo unidireccional". Su investigación sobre la pornografía en línea mostró un fuerte aumento durante la última década en categorías como "sexo para dormir", así como otras formas de sexo que se basan en la falta de respuesta, en satisfacer únicamente sus propias necesidades. ("Muñecas Flexi" es otro ejemplo, donde las mujeres fingen ser muñecas sexuales).

Estas preferencias se superponen con la pornografía en sí, dice Overland. "Con el sexo unidireccional, con la pornografía, con la masturbación, no hay baile, no hay seducción, no hay interacción ni presión para actuar", dice.

“Cuanto más observo esta área, más ves que muchos hombres tienen miedo de tener relaciones sexuales. La sociedad se está volviendo más pornificada pero, al mismo tiempo, muchos estudios muestran que las personas se están volviendo menos activas sexualmente. Tenemos hombres jóvenes que compran Viagra y no pueden mantener una erección ". Una mujer dormida no es una amenaza: está ausente, es un objeto, un receptáculo.

Cuando Overland preguntó a las trabajadoras sexuales en Oslo si la somnofilia era algo que encontraban con los clientes, varias lo habían hecho. "No era común, pero tampoco era infrecuente", dice. "Una me dijo que tenía clientes en los que realmente confiaba, así que les permitió drogarla para que pudieran seguir adelante".

Como un problema entre dos adultos que consienten, la somnofilia viene con reglas y términos (problemáticos) como "consentimiento general" y "consensualmente no consensuado". Requiere una profunda confianza y una comunicación constante.

Sin embargo, es difícil creer que el 51% que respondió a la encuesta del Dr. Taylor provenga de esta comunidad, y para la mayoría de las mujeres el impacto puede ser devastador, dice Russell. “Parece existir la percepción de que algo como esto es un 'delito menor' porque puede que no sea a manos de un extraño sino de su pareja. Pero, ¿qué se sentiría peor? ¿Ser robado por un extraño o robado por alguien a quien amas y en quien confías? ella pregunta.

“La idea de que estás dormido para que no requiera violencia también es muy peligrosa. Penetrar el cuerpo de alguien sin su permiso es un acto intrínsecamente violento. "Imagínese estar dormido y despertarse para encontrar a alguien pasando por sus cosas personales", continúa. "Ahora imagina que es tu cuerpo real el que ha sido invadido". Para Ní Dhomhnaill, el hecho de que hubiera estado durmiendo y, por alguna razón inexplicable, no se hubiera despertado, era aterrador.

“Cuando solo tenemos un poco de información, nuestro cerebro tiende a llenar los vacíos. "Cuando lo dejé por primera vez, no podía dormir. Me pasaba despierto toda la noche y tenía alucinaciones: él me violó. Esos flashbacks, esa respuesta al trauma, fueron la mente y el cuerpo tratando de reconstruir las cosas. Incluso ahora, nueve años después, todavía me despierto a las dos todas las mañanas. Ni siquiera necesito mirar el reloj. Sabemos que el cuerpo almacena recuerdos de traumas, y creo que a las 2 de la mañana es cuando solía suceder ".

¿Qué tan difícil es procesar estos casos con éxito? Dado que las cifras recientes del Ministerio del Interior mostraron que, en Inglaterra y Gales, menos de una de cada 60 violaciones registradas resultó en un cargo, la respuesta, dice Russell, es muy difícil. "No quiero disuadir a la gente de informar", dice. “Si sucede, es un delito y los casos han sido procesados. Pero cuando no hay evidencia física, no hay testigos, a veces no hay recuerdos ... hay desafíos adicionales ".

Lisa , de 40 años, denunció a su expareja por violarla mientras dormía. Sucedió a principios de 2019 después de que se separaron y Lisa estaba pisando una línea difícil, tratando de permanecer amigable, para evitar lo que sabía que podría ser una amarga batalla por la custodia de la hija de la pareja.

“Siempre había sido extremadamente dominante, ya fuera por lo que vestía, lo que compraba, dónde ponía las cosas en una habitación, adónde íbamos”, dice Lisa, “y nunca respetó los límites. Me había estrangulado durante el sexo antes, siempre hacía lo que quería.

"Esa noche, había preparado la cena. Había bebido demasiado, así que lo dejé quedarse en la habitación de invitados, pero me desperté y lo encontré conmigo, teniendo sexo ". A la mañana siguiente, fue a la comisaría de policía local. "No estaba segura de si estaba exagerando", dice.

“Dos oficiales preguntaron si se había impuesto a mí. No, estaba dormido. No me inmovilizó, no hubo lucha. Dijeron que no estaban seguros de que hubiera habido ningún crimen aquí ". Al día siguiente, un sargento llamó a Lisa para decirle que había leído el informe de los oficiales y le preocupaba que esto no hubiera sido reconocido como violación. "De hecho, llamó varias veces, pero no quería hablar de eso", dice Lisa. "Habían perdido mi confianza".

Ní Dhomhnaill nunca dudó de que quería procesar a Hustveit. “Me quedó muy claro que su comportamiento era peligroso, era un patrón”, dice, “pero no tenía pruebas. La única acción disponible era conseguir que lo admitiera". Ella le envió un correo electrónico preguntándole exactamente qué había hecho y por qué, y, para su sorpresa, él respondió casi de inmediato con una gran cantidad de detalles.

“Fue clínico, de procedimiento, no había sentido de expiación. Parecía completamente ajeno a sus palabras. La razón que dio fue solo su propia satisfacción. Al final, dijo: 'Podrías hacer que me enjuiciaran y realmente espero que no sea así' ". Ella lo hizo. En julio de 2015, Hustveit se declaró culpable en el tribunal penal central de Irlanda de un cargo de violación y un cargo de agresión sexual.

Recibió una sentencia totalmente suspendida de siete años, pero al año siguiente el tribunal de apelación de Dublín lo consideró "indebidamente indulgente" y Hustveit fue encarcelado durante 15 meses. Ní Dhomhnaill también inició un proceso civil ante un tribunal superior en busca de daños y perjuicios por múltiples actos de violación y agresión sexual mientras dormía.

Una cuarta parte de los adultos piensa que el sexo conyugal sin consentimiento no es una violación, según una encuesta del Reino Unido En febrero de 2020, le dijo al jurado: “Nunca ha habido una parte de mí que no haya sido profundamente impactada” y que, inmediatamente después, sufrió de trastorno de estrés postraumático y trató de quitarse la vida. Dijo que se había sentido “insegura en todas partes”, asustada de confiar en nadie, incluso en sus padres.

Hustveit no ofreció ninguna defensa y el jurado otorgó una indemnización de 1 millón de euros (863.000 libras esterlinas). Los últimos nueve años han sido un proceso de recuperación lento pero sólido. Ní Dhomhnaill, ahora de 34 años, se volvió a capacitar como psicólogo y actualmente está en formación clínica.

Ella cree que su pasado la hace mejor en su trabajo. "Creo que lo hermoso e importante que puedo aportar cuando estoy en la habitación con alguien que está sufriendo, que tiene tendencias suicidas, es esa sensación de esperanza", dice. "Incluso si no lo creen, yo mismo sé que algo puede cambiar, algo puede cambiar, por lo que puedo mantener esa esperanza para ellos".

Sin embargo, a pesar de todo, todavía se sorprende a sí misma dudando de todo lo que le sucedió y de su propia respuesta. “A veces, todavía tengo pensamientos de que tal vez simplemente hice un gran negocio de la nada, todavía lo pienso hasta el día de hoy”, admite. "Creo que es una acusación del mundo en el que vivimos"