Marcos Sierra, reportero gráfico que recibió un palazo en la nariz durante los disturbios

"Ya me estaba yendo, eran como las nueve y media de la noche. Empiezan a reprimir sobre la vereda y a desplazar a los que quedaban. Saco una fotografía y siento que me empuja un policía y me empieza a insultar. Ahí viene el jefe del operativo con un palo en la mano, insultándome y ordenándome que no haga más fotos; se viene sobre mí, agarra el bastón con las dos manos y me pega de frente en el tabique. Me golpearon brutalmente en la cabeza por cincuenta metros", relató en fotógrafo desde el móvil de Fabián del Monte.

13 de Marzo de 2025 20:43hs