La Presidente emitió un mensaje por Twitter con motivo del Día del Trabajador

"El trabajo es el gran organizador social, por eso lo defendemos con uñas y dientes", apuntó a través de Twitter

1 de Mayo de 2012 18:43hs

A través de una serie de diez mensajes en su cuenta de Twitter, la presidente Cristina Kirchner conmemoró el Día del Trabajador que se celebra este 1º de mayo y también celebró el 35º aniversario del comienzo de las rondas de las Madres de Plaza de Mayo.



"Ayer recordamos el inicio de las rondas de la Plaza de Mayo. El 30/4/77 un grupo de mujeres reclamaba a la dictadura por sus hijos. Como dijera Néstor [Kirchner] en la ONU el 25/9/2003: 'Somos los hijos de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. La defensa de los derechos humanos ocupa un lugar central en la nueva agenda de la República Argentina'", apuntó en sus tres primeros tweets.



A continuación, la jefa de Estado destacó: "No es casualidad que durante la Dictadura hayan sido Mujeres las que se pusieron Pañuelos Blancos para buscar a los Desaparecidos Políticos. No es casual que luego hubiera mayoría de hogares de mujeres solas. El hombre está preparado culturalmente para proveer. Sin trabajo, se quiebra".



En línea con el discurso que dio el viernes en el estadio de Vélez, Cristina Kirchner señalo: "El gran articulador social, el trabajo, es lo que dignifica a una sociedad, lo q la organiza, lo que recrea los lazos de solidaridad social. El cambio cultural por el que trabajamos desde el 2003 es un proyecto de país que incluye, que protege, que recupera, que repara… Trabajamos por un modelo de acumulación que articula capital y trabajo y que le da al trabajo la centralidad clave para nuestra recuperación".



En ese sentido, la Presidente consideró que "no hay mayor disciplinador social que no tener trabajo". "El trabajo es el gran organizador social, por eso lo defendemos con uñas y dientes", remarcó.



"Les pido a todos que cuidemos lo logrado y redoblemos el esfuerzo. Los abrazo a todos muy fuerte, feliz día para todos los trabajadores", concluyó.